Μύκονος: Εκατομμυριούχος influencer ο άνδρας που πόζαρε γυμνός μπροστά στο άγαλμα

Εκατομμυριούχος influencer με καταγωγή από την Ολλανδία και την Νιγηρία είναι ο 26χρονος άνδρας που πόζαρε γυμνός στην προτομή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Μύκονο με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές για τη σύλληψή του.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε γνωστό την Τρίτη (21.07.2026). Αν και οι κάτοικοι της Μυκόνου είναι συνηθισμένοι να βλέπουν τα πιο ακραία σκηνικά, δεν περίμεναν ποτέ ότι θα δουν κάποιον να λικνίζεται γυμνός μπροστά από το άγαλμα του πρώην πρωθυπουργού. Ο 26χρονος ξεκίνησε να χορεύει και στη συνέχεια να ποζάρει, προβάλλοντας τα κάλλη του στους περαστικούς.