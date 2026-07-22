28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού, Σουλίου Πατρών

Το Σούλι Πατρών ετοιμάζεται να υποδεχθεί για ακόμη μία χρονιά το κορυφαίο πολιτιστικό του γεγονός, καθώς από την Πέμπτη 23 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί το 28ο Φεστιβάλ Λαικού Χορού, ένας θεσμός που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες προβάλλει και διαφυλάσσει τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό.

Με κεντρικό θέμα «Όσα Χωράει… Ένας Χορός», η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της παράδοσης να ενώνει ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Όπως άλλοτε οι παρέες ταξίδευαν για τη «γιορτή του χωριού», μεταφέροντας τα τραγούδια, τους χορούς, τα έθιμα και τις μουσικές του τόπου τους, έτσι και σήμερα δεκάδες χορευτικά συγκροτήματα συναντιούνται στο Σούλι Πατρών, δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού.

Το Φεστιβάλ έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις παραδοσιακού χορού στη Δυτική Ελλάδα, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο συλλόγους και χορευτές από ολόκληρη τη χώρα. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται περισσότερες από 25 χορευτικές παραστάσεις, με τη συμμετοχή πάνω από 500 χορευτών και μουσικών, ενώ περισσότεροι από 6.000 θεατές αναμένεται να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις.

Οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου Σουλίου Πατρών, με ώρα έναρξης 21:00, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Τη διοργάνωση υπογράφουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σουλίου Πατρών και το Χορευτικό Τμήμα του, συνεχίζοντας με συνέπεια την προσπάθεια ανάδειξης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από το Φεστιβάλ, οι διοργανωτές επιδιώκουν να αναδείξουν την αυθεντικότητα της παράδοσης, προβάλλοντας τον λαϊκό πολιτισμό ως ζωντανό στοιχείο της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.