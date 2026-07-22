Ινδία: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει λεοπάρδαλη να μπαίνει σε κατάστημα και να επιτίθεται στον υπάλληλο

Πανικός προκλήθηκε στην πόλη Τονκ του Ρατζαστάν της Ινδίας, όταν μια λεοπάρδαλη επιτέθηκε την Τρίτη (21.07.2026) σε έναν υπάλληλο που εργαζόταν σε ένα κατάστημα ποτών.

Από την επίθεση της λεοπάρδαλης, ο υπάλληλος του καταστήματος στην Ινδία, τραυματίστηκε στο χέρι, στον ώμο και στη μύτη, ενώ οι ντόπιοι κάτοικοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Το τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε καρέ – καρέ από τις κάμερες ασφαλείας. Στο βίντεο διακρίνεται η λεοπάρδαλη να πηδάει στο εσωτερικό του καταστήματος και να επιτίθεται στον νεαρό, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να αμυνθεί.

Για λίγα δραματικά δευτερόλεπτα οι δύο παλεύουν σώμα με σώμα, μέχρι που ο 25χρονος καταφέρνει να απωθήσει το ζώο, να περάσει πίσω από τον πάγκο και να βγει τρέχοντας από το κατάστημα.