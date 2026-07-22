Η Σοφία Βεργκάρα ξεφαντώνει στη Μύκονο

Στη Μύκονο βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η εκθαμβωτική Σοφία Βεργκάρα μαζί με φίλους της προκειμένου να απολαύσει μέρος των διακοπών της.

Απόψε το βράδυ, βρίσκεται στο Scorpios για να δειπνήσει αλλά και να απολαύσει ζωντανά το σετ της διάσημης dj Πέγκι Γκου.

Μάλιστα, φρόνισε να ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media φωτογραφίες και βίντεο από την Μύκονο παρ' όλο που δεν κατονομάζει το Νησί των Ανέμων, απλά έγραψε στα ισπανικα «Νύχτες στην Ελλάδα».