Βάσεις 2026: Αύριο μετά τις 11:00 οι ανακοινώσεις

Παράλληλα, όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους

Υπενθύμισε πως οι υποψήφιοι των Πανελληνίων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο Ertnews, αποκάλυψε πως και φέτος οι ανακοινώσεις των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα γίνει νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, σε μία προσπάθεια του υπουργείου να βάλει έγκαιρα τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Την Πέμπτη (23.07.2026) και μετά τις 11:00 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, όπως αποκάλυψε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η έγκαιρη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων θεωρείται σημαντική όχι μόνο για τους ίδιους τους υποψηφίους αλλά και για τις οικογένειές τους, καθώς δίνει περισσότερο χρόνο για την αναζήτηση κατοικίας, την οργάνωση της μετακόμισης σε άλλη πόλη όπου απαιτείται, αλλά και για τον οικονομικό προγραμματισμό ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Με την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής, οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορηθούν άμεσα το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους μέσω τριών διαφορετικών ‘καναλιών’.

Ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας

Ο βασικός τρόπος ενημέρωσης θα είναι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, όπου οι υποψήφιοι θα εισάγουν:

• τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων,

• τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο), με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Με τον τρόπο αυτό θα εμφανίζεται το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί κάθε υποψήφιος.

Ενημέρωση με SMS

Για ακόμη μία χρονιά θα λειτουργήσει η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων μέσω του gov.gr.

Όσοι υποψήφιοι είχαν ολοκληρώσει εγκαίρως την εγγραφή τους στην υπηρεσία θα λάβουν αυτόματα στο κινητό τους τηλέφωνο μήνυμα με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους, χωρίς να απαιτείται να αναζητήσουν οι ίδιοι τις Βάσεις στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει σημαντικά την πίεση που δημιουργείται τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όταν χιλιάδες υποψήφιοι επιχειρούν ταυτόχρονα να συνδεθούν στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.



Αναρτήσεις στα σχολεία

Παράλληλα, όπως προβλέπεται κάθε χρόνο, οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες δεν θα εμφανίζονται ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου και το τμήμα επιτυχίας.

Τι καθορίζει τις Βάσεις Εισαγωγής

Οι Βάσεις Εισαγωγής διαμορφώνονται αποκλειστικά από τον συνδυασμό τριών βασικών παραγόντων: τις επιδόσεις των υποψηφίων, τις προτιμήσεις που δηλώνουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα.

Ακόμη και μικρές μεταβολές σε έναν από αυτούς τους παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στις βάσεις μιας σχολής. Για τον λόγο αυτό, κάθε χρόνο υπάρχουν τμήματα που παρουσιάζουν αισθητή άνοδο ή πτώση, ακόμη και όταν οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από την προηγούμενη χρονιά.

Ηλεκτρονική εγγραφή

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν συνεπάγεται αυτόματη εγγραφή στο πανεπιστήμιο.

Μετά τις Βάσεις, το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες οι νέοι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στο τμήμα επιτυχίας τους. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω ειδικής πλατφόρμας και η τήρηση των προθεσμιών είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, τα πανεπιστήμια αποστέλλουν οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού, την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τη δήλωση των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου.

Η εξεύρεση φοιτητικής στέγης

Για δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ξεκινά ο αγώνας εξεύρεσης κατοικίας, εάν ο υποψήφιος εισήχθη σε πανεπιστημιακή σχολή μακριά από το σπίτι του. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε πολλές επαρχιακές πόλεις με έντονη φοιτητική παρουσία, τα διαθέσιμα διαμερίσματα είναι περιορισμένα, ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Οι ειδικοί της αγοράς ακινήτων επισημαίνουν ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει η αναζήτηση τόσο περισσότερες επιλογές υπάρχουν. Παράλληλα, συνιστούν στους γονείς να αποφεύγουν βιαστικές συμφωνίες χωρίς αυτοψία του ακινήτου και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές απάτες που εμφανίζονται κάθε χρόνο την περίοδο αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας.

Φοιτητικές εστίες και στεγαστικό επίδομα

Οι οικογένειες δεν θα πρέπει να παραλείψουν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες στέγασης που προσφέρει κάθε πανεπιστήμιο. Πολλά Ιδρύματα διαθέτουν φοιτητικές εστίες, οι οποίες λειτουργούν με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, ενώ αρκετοί φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν το ετήσιο στεγαστικό επίδομα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Τα τελευταία χρόνια το ζήτημα της φοιτητικής στέγης βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου Παιδείας, με νέα έργα κατασκευής εστιών να βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε αρκετά πανεπιστήμια της χώρας. Αν και οι νέες υποδομές δεν λύνουν άμεσα το πρόβλημα, αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αυξήσουν σημαντικά τις διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας.

Μετεγγραφές: ποιοι μπορούν να τις διεκδικήσουν

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ακολουθεί η διαδικασία των μετεγγραφών.

Η δυνατότητα αυτή αφορά φοιτητές, που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά, κοινωνικά ή οικογενειακά κριτήρια και επιθυμούν να μετακινηθούν σε αντίστοιχο τμήμα άλλου πανεπιστημίου, συνήθως πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Οι σχετικές αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και εξετάζονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η νέα καθημερινότητα των φοιτητών

Η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη ζωή των νέων ενώ για αρκετούς, είναι η πρώτη φορά που θα ζήσουν μακριά από την οικογένειά τους, θα διαχειριστούν μόνοι τον χρόνο και τα οικονομικά τους και θα προσαρμοστούν σε ένα εντελώς διαφορετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι πανεπιστημιακοί επισημαίνουν ότι η ομαλή ένταξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα δεν εξαρτάται μόνο από τις επιδόσεις στις Πανελλαδικές. Η συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων, η αξιοποίηση των βιβλιοθηκών, η συμμετοχή σε ερευνητικές και εθελοντικές δράσεις, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως οι ξένες γλώσσες και οι ψηφιακές ικανότητες, αποτελούν σημαντικά εφόδια για την επαγγελματική πορεία των φοιτητών.

Και αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό;

Κι όσοι δεν πέτυχαν;

Κάθε χρόνο υπάρχουν υποψήφιοι, που δεν καταφέρνουν να εισαχθούν στη σχολή που ονειρεύονταν ή μένουν εκτός πανεπιστημίου. Εκπαιδευτικοί και σύμβουλοι σταδιοδρομίας υπενθυμίζουν, ότι οι Πανελλαδικές αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως τη μοναδική διαδρομή προς την επιτυχία. Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), προγράμματα κατάρτισης, σπουδές στο εξωτερικό ή ακόμη και μια νέα προσπάθεια στις επόμενες εξετάσεις συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών.

Άλλωστε, η σύγχρονη αγορά εργασίας αναζητά ολοένα και περισσότερο δεξιότητες, εξειδίκευση και διαρκή επιμόρφωση. Το πανεπιστημιακό πτυχίο αποτελεί σημαντικό εφόδιο, αλλά δεν είναι ο μοναδικός δρόμος προς μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.