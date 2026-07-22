Αυστραλή γέννησε πανομοιότυπα τετράδυμα που συνελήφθησαν φυσιολογικά

Μία από τις πιο σπάνιες γεννήσεις που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως σημειώθηκε στην Αυστραλία , όπου μια 34χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο πανομοιότυπα τετράδυμα, τα οποία συνελήφθησαν με φυσικό τρόπο, έπειτα από μια εγκυμοσύνη που οι γιατροί χαρακτήρισαν εξαιρετικά υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με το BBC, η Τζένιταρ Να'αμοάνα γέννησε με καισαρική τομή στις 14 Ιουλίου, μετά από 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες κύησης, τέσσερα κορίτσια, τα οποία προήλθαν από ένα και μοναδικό γονιμοποιημένο ωάριο που διαχωρίστηκε σε τέσσερα έμβρυα. Πρόκειται για μονοζυγωτικά πανομοιότυπα τετράδυμα, ένα φαινόμενο που εκτιμάται ότι εμφανίζεται μόλις μία φορά σε περίπου 15 εκατομμύρια κυήσεις.

Οι γιατροί επισήμαναν ότι η περίπτωση ήταν ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς τα τέσσερα έμβρυα μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα, κάτι που χαρακτήρισαν πρωτοφανές και εξαιρετικά επικίνδυνο τόσο για τη μητέρα όσο και για τα βρέφη.

Η 34χρονη και ο σύζυγός της, Τζόρθαμ, είναι ήδη γονείς τεσσάρων παιδιών ηλικίας από ενός έως δέκα ετών και, όπως ανέφεραν, έμειναν άφωνοι όταν πληροφορήθηκαν ότι περίμεναν τετράδυμα. Η εγκυμοσύνη παρακολουθήθηκε στενά από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, ενώ η μητέρα εισήχθη στο νοσοκομείο από την 25η εβδομάδα ώστε να βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση.