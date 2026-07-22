Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν την Τεχεράνη κατά το 11ο κύμα επιθέσεων

Ο Τραμπ απειλεί να πλήξει πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Κολάνγκ
Για 11ο συνεχόμενο βράδυ, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ιρανική πρωτεύουσα δέχεται επίθεση αφού αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δείχνοντας πως το «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ των δύο δυνάμεων, είναι πλέον παρελθόν.
Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το 11ο συνεχόμενο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, χτυπώντας κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικού ανεφοδιασμού ακόμα και στο κέντρο της Τεχεράνης, σε μία προσπάθεια να μειωθεί η «ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ».
Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις σε βορειοανατολικό τομέα της πόλης, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ ότι διεξάγει βομβαρδισμούς.
Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ακούστηκαν πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα των περίπου 15 εκατομμυρίων κατοίκων.
Κατά το dpa, είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη γίνεται στόχος αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν την 7η Ιουλίου.
Όργανο συντονισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ιράν διεμήνυσε ότι θα μπουν στο στόχαστρο συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους στην περιοχή σε περίπτωση που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποιήσουν εγκαταστάσεις του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η ανακοίνωση του Κεντρικού Αρχηγείου Χατέμ αλ Ανμπιγιά ακολουθεί δήλωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σύντομα» ορεινή, υπόγεια εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ. νότια από τη Νατάνζ, γνωστή στη Δύση ως όρος Πίκαξ, την Κου ι Κολάνγκ Γκαζ Λα.
Νέες απειλές από τον Τραμπ
Λίγο μετά τους νέους βομβαρδισμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο στρατός του θα επιτεθεί «πολύ σύντομα» σε υπόγεια εγκατάσταση στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό Ιράν, τονίζοντας πως «δεν έχουμε τελειώσει» τη σύγκρουση.
Αναφέρθηκαν ακόμη εκρήξεις στην Μπουσέχρ, όπου όπου βρίσκεται λιμάνι και ο μόνος ιρανικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που απομένει σε λειτουργία, ενώ έγιναν ακόμη βομβαρδισμό στο νότιο και στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
«Ο εχθρός πρέπει να προετοιμαστεί για κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.
Οι αρχές του Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν ότι επιτέθηκε εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και μονάδων αφαλάτωσης νερού, απόλυτα απαραίτητων υποδομών για την τροφοδοσία με πόσιμο νερό των εκατομμυρίων κατοίκων του εμιράτου, σε μια από τις πιο ξηρές περιοχές του πλανήτη.
Οι υεμενίτες σύμμαχοι του Ιράν, το κίνημα ανταρτών Χούθι (σ.σ. η Ανσαραλά, όπως είναι η επίσημη ονομασία της οργάνωσης που είναι πιο γνωστή στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών της), απειλεί να σταματήσει την κίνηση των πλοίων στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.
Αν εφαρμοστεί, η απειλή των Χούθι θα κόψει την πρόσβαση σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, κρίσιμης σημασίας για την παράκαμψη του στενού του Ορμούζ. Το βασίλειο παραμένει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο.
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