Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν την Τεχεράνη κατά το 11ο κύμα επιθέσεων

Ο Τραμπ απειλεί να πλήξει πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Κολάνγκ

Για 11ο συνεχόμενο βράδυ, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ιρανική πρωτεύουσα δέχεται επίθεση αφού αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δείχνοντας πως το «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ των δύο δυνάμεων, είναι πλέον παρελθόν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το 11ο συνεχόμενο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, χτυπώντας κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικού ανεφοδιασμού ακόμα και στο κέντρο της Τεχεράνης, σε μία προσπάθεια να μειωθεί η «ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ». Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις σε βορειοανατολικό τομέα της πόλης, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ ότι διεξάγει βομβαρδισμούς.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">AAA fire seen over the Iranian capital, Tehran, tonight. <a href="https://t.co/qYAAtOC1He">pic.twitter.com/qYAAtOC1He</a></p>— OSINTtechnical (@Osinttechnical) <a href="https://x.com/Osinttechnical/status/2079718697539710980?ref_src=twsrc%5Etfw">July 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ακούστηκαν πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα των περίπου 15 εκατομμυρίων κατοίκων. Κατά το dpa, είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη γίνεται στόχος αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν την 7η Ιουλίου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Explosions and power flashes seen in the port heavy industry area of Mahshahr, Iran tonight. <a href="https://t.co/gs4MWFxewA">pic.twitter.com/gs4MWFxewA</a></p>— OSINTtechnical (@Osinttechnical) <a href="https://x.com/Osinttechnical/status/2079715334328648064?ref_src=twsrc%5Etfw">July 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Όργανο συντονισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ιράν διεμήνυσε ότι θα μπουν στο στόχαστρο συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους στην περιοχή σε περίπτωση που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποιήσουν εγκαταστάσεις του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η ανακοίνωση του Κεντρικού Αρχηγείου Χατέμ αλ Ανμπιγιά ακολουθεί δήλωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σύντομα» ορεινή, υπόγεια εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ. νότια από τη Νατάνζ, γνωστή στη Δύση ως όρος Πίκαξ, την Κου ι Κολάνγκ Γκαζ Λα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">American forces are carrying out a widespread series of airstrikes across western Iran tonight, with dozens of explosions reported so far. <a href="https://t.co/b52bZXmGmC">pic.twitter.com/b52bZXmGmC</a></p>— OSINTtechnical (@Osinttechnical) <a href="https://x.com/Osinttechnical/status/2079709808492433716?ref_src=twsrc%5Etfw">July 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>