Ο Τραμπ απειλεί με δασμό 100% στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα

Την πρόθεσή του να επιβάλει δασμό 100% στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2028 ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ που επιδιώκει να πιέσει μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες να μεταφέρουν παραγωγικές μονάδες στις ΗΠΑ.

«Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενόσημα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν τελωνειακό δασμό μηδέν τοις εκατό για περίοδο δυο ετών, μετά την οποία οι δασμοί θα αυξηθούν στο 100% για περίοδο ενός έτους και κατόπιν στο 200%», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Τα γενόσημα φάρμακα έχουν εξαιρεθεί μέχρι σήμερα από τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ωστόσο είχε δώσει προθεσμία ενός έτουςυ στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ να επανεξετάσει την κατάσταση και να προτείνει νέα μέτρα για τις εισαγωγές γενόσημων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε στο μήνυμά του ότι το μέτρο αυτό έχει σκοπό να μετακινηθεί η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων στις ΗΠΑ τιμωρώντας υψηλότερες επιβαρύνσεις για τις εταιρείες που θα αποφασίσουν να μην κατασκευάσουν εργοστάσια και εγκαταστάσεις παραγωγής μέσα στην προθεσμία που τους δίνεται.

Πρόσθεσε δε πως η πολιτική που αφορά τα υπόλοιπα εισαγόμενα φάρμακα θα παραμείνει ως έχει.