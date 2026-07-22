Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Μπουρίνια, ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και διακοπές ρεύματος

Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Μπουρίνια, ισχυ...

Απίστευτη ήταν η αλλαγή του καιρού στην Κέρκυρα μέσα σε λίγες ώρες

Ραγδαία ήταν η αλλαγή του καιρού στην Κέρκυρα το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026). Από τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες κα την άπνοια, σε λίγα λεπτά δυνατός άνεμος έκανε την εμφάνιση του.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχει βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.

Η Πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρομους. Παράλληλα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

-t8es5wTEAg

corfutvnews.gr

corfutvnews.gr

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κέρκυρα Καιρός Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03ad\u03c1\u03ba\u03c5\u03c1\u03b1","\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
838844
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις