Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Μπουρίνια, ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και διακοπές ρεύματος

Ραγδαία ήταν η αλλαγή του καιρού στην Κέρκυρα το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026). Από τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες κα την άπνοια, σε λίγα λεπτά δυνατός άνεμος έκανε την εμφάνιση του.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχει βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.

Η Πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρομους. Παράλληλα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.