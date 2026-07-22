Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης (21.7.26) στο δικηγορικό του γραφείο, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το μυστήριο γύρω από τη δολοφονία του ποινικολόγου μέσα στο γραφείο του να παραμένει, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ποινικολόγο εντόπισαν οι δύο 16χρονες κόρες του, οι οποίες είχαν ανησυχήσει επειδή δεν απαντούσε στις επανειλημμένες τηλεφωνικές τους κλήσεις. Οι ανήλικες έφτασαν στο γραφείο του και χτυπούσαν επίμονα τα κουδούνια χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό για να ανοίξει το διαμέρισμα. Εκεί οι δύο κόρες του βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε γυμνός, σε εμβρυακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο. Όπως έγινε γνωστό, δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης στο γραφείο, στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών.