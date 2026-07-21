Στους 41 βαθμούς η Πάτρα την Τετάρτη- Ακραία ζέστη σε όλη τη Δυτική Ελλάδα

Σε κλοιό πολύ υψηλών θερμοκρασιών παραμένει η χώρα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση για την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει σε ακραία επίπεδα κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στη Θεσσαλία ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς, στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται μέγιστες τιμές 40 με 41 βαθμών.

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, όμως, αναμένονται και στη Δυτική Ελλάδα. Η τελευταία πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την Πάτρα ανεβάζει τη μέγιστη θερμοκρασία στους 41 βαθμούς το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η θερμοκρασία στην αχαϊκή πρωτεύουσα αναμένεται να βρίσκεται ήδη στους 33 βαθμούς στις 9 το πρωί, να φτάσει τους 39 βαθμούς το μεσημέρι και να κορυφωθεί κοντά στους 41 βαθμούς περίπου στις 3 το απόγευμα. Παράλληλα, προβλέπονται νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ, με ισχυρότερες ριπές, στοιχείο που απαιτεί αυξημένη προσοχή και για τον κίνδυνο εκδήλωσης ή γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Η ζέστη θα υποχωρήσει σταδιακά από το απόγευμα, χωρίς ωστόσο να αναμένεται άμεση ανακούφιση. Αργά το βράδυ η θερμοκρασία στην Πάτρα προβλέπεται κοντά στους 29 βαθμούς, ενώ η αύξηση της υγρασίας ενδέχεται να εντείνει το αίσθημα δυσφορίας.

Η Δυτική Ελλάδα βρέθηκε ήδη την Τρίτη στο επίκεντρο του καύσωνα. Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, η υψηλότερη θερμοκρασία ολόκληρης της χώρας καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας και έφτασε τους 41,4 βαθμούς Κελσίου.

Στον ίδιο σταθμό ο δείκτης δυσφορίας έφτασε τους 42,1 βαθμούς. Συνολικά, 18 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς και 167 σταθμοί ξεπέρασαν τους 37 βαθμούς, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη έκταση του θερμού επεισοδίου.