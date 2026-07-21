Σούδα: Πώς συγκρούστηκαν το «Έλυρος» και το «Ιωσήφ Κ.»- Διενέργεια ΕΔΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση της πρωτοφανούς σύγκρουσης δύο μεγάλων πλοίων μέσα στο λιμάνι της Σούδας, το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Έλυρος» συγκρούστηκε με το φορτηγό-οχηματαγωγό «Ιωσήφ Κ.» κατά τη διάρκεια των ελιγμών τους. Παρά τη σφοδρότητα της επαφής και τις εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο, δεν σημειώθηκε τραυματισμός ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10 το πρωί. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το «Έλυρος» απέπλεε για το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τον Πειραιά, ενώ την ίδια ώρα το «Ιωσήφ Κ.» επιχειρούσε να εισέλθει στο λιμάνι και να προσεγγίσει την προβλήτα.

Οι πορείες των δύο πλοίων συναντήθηκαν μέσα σε περιορισμένο χώρο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο για την αποφυγή της σύγκρουσης. Αυτό που καλούνται τώρα να εξακριβώσουν οι αρμόδιες Αρχές είναι ποιες οδηγίες είχαν δοθεί, ποιο πλοίο είχε προτεραιότητα και εάν υπήρξε εσφαλμένη συνεννόηση, λανθασμένος χειρισμός ή κακή εκτίμηση της απόστασης.

Ναυτιλιακοί παράγοντες επισημαίνουν ότι η είσοδος και η έξοδος μεγάλων πλοίων από ένα λιμάνι απαιτούν απόλυτο συντονισμό. Τα πλοία αυτού του μεγέθους χρειάζονται χρόνο και μεγάλη απόσταση για να ανακόψουν την πορεία τους, ακόμη και όταν κινούνται με χαμηλή ταχύτητα. Συνεπώς, όταν έγινε αντιληπτός ο κίνδυνος, ενδέχεται να μην υπήρχαν πλέον τα περιθώρια για αποτελεσματικό ελιγμό αποφυγής.

Οι εκτιμήσεις αυτές, πάντως, δεν αποτελούν επίσημο πόρισμα. Οι ακριβείς ευθύνες θα προκύψουν από την εξέταση των επικοινωνιών μέσω ασυρμάτου, των στοιχείων κίνησης των πλοίων, των καταθέσεων των πληρωμάτων και των οδηγιών που είχαν δοθεί από τις αρμόδιες λιμενικές υπηρεσίες.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επηρεάστηκαν δεξαμενές νερού που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του βάρους του φορτηγού πλοίου. Δεν υπέστησαν ζημιές τα βυτία που περιείχαν υγραέριο, καύσιμα και οξυγόνο.

Αμέσως μετά το ατύχημα επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου και στα δύο πλοία, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι. Το «Έλυρος» επιθεωρήθηκε από τον αρμόδιο νηογνώμονα, πιστοποιήθηκε ότι διατηρεί την κλάση του και κρίθηκε ικανό να συνεχίσει το ταξίδι του προς τον Πειραιά.

Στο πλοίο επέβαιναν 100 επιβάτες και 118 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 32 Ι.Χ., 74 φορτηγά και επτά δίκυκλα. Για το «Ιωσήφ Κ.» παρέμεινε σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου μέχρι να ολοκληρωθεί η επιθεώρησή του και να διαπιστωθεί η αποκατάσταση όλων των ζητημάτων ασφαλείας.

Με εντολή της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής σχηματίζεται δικογραφία, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων. Παράλληλα, έχει αρχίσει η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Δόθηκε εντολή του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, προς τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Στα Χανιά μεταβαίνει επίσης ο υπαρχηγός του Λιμενικού και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας, αντιναύαρχος Ευστράτιος Δρακούλης.

Η ΕΔΕ αναμένεται να επικεντρωθεί στην αλληλουχία των εντολών και των χειρισμών που προηγήθηκαν, ώστε να αποσαφηνιστεί πώς δύο μεγάλα πλοία βρέθηκαν να κινούνται ταυτόχρονα σε αντικρουόμενες πορείες μέσα στο ίδιο λιμάνι.