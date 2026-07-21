Βία ανηλίκων χωρίς φρένο: Πρώην μέλος συμμορίας αποκαλύπτει πώς στρατολογούνται παιδιά

Ανησυχητικές διαστάσεις εξακολουθεί να λαμβάνει η βία μεταξύ ανηλίκων, με νέα περιστατικά να έρχονται σχεδόν καθημερινά στο φως.

Ξυλοδαρμοί, ληστείες, εκβιασμοί και επιθέσεις με μαχαίρια καταγράφονται σε σχολεία, γήπεδα και πλατείες, ενώ αρκετές φορές οι δράστες βιντεοσκοπούν τις πράξεις τους για να τις δημοσιεύσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τον τρόπο με τον οποίο ένας έφηβος μπορεί να παρασυρθεί και να ενταχθεί σε μία βίαιη ομάδα μίλησε στο MEGA πρώην μέλος συμμορίας ανηλίκων. Η μαρτυρία του φωτίζει τον κλειστό κόσμο αυτών των ομάδων, όπου η επιβολή και η επίδειξη δύναμης μετατρέπονται σε μέσο κοινωνικής αναγνώρισης.

Όπως περιέγραψε, η προσέγγιση ενός παιδιού δεν γίνεται πάντοτε με απειλές. Συχνά ξεκινά με την υπόσχεση της παρέας και της προστασίας. Ο ανήλικος αισθάνεται ότι ανήκει σε μία ομάδα που τον σέβεται, όμως σταδιακά καλείται να αποδείξει την αφοσίωσή του συμμετέχοντας σε καβγάδες, κλοπές ή επιθέσεις.

Η παρουσία της παρέας μειώνει τον ατομικό φόβο και αυξάνει την επιθετικότητα. Πράξεις που ένα παιδί ενδεχομένως δεν θα τολμούσε να διαπράξει μόνο του γίνονται ευκολότερες όταν έχει δίπλα του μία ομάδα που το ενθαρρύνει ή το πιέζει.

Ανησυχητική η εικόνα και στην Πάτρα

Η Αχαΐα δεν βρίσκεται έξω από τον κύκλο της ανήλικης βίας. Τους προηγούμενους μήνες καταγράφηκαν στην Πάτρα αλλεπάλληλα περιστατικά με πρωταγωνιστές μαθητές και εφήβους.

Σε μία από τις υποθέσεις, 16χρονος γρονθοκόπησε παιδί Δημοτικού, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε μαχαίρι, το οποίο ισχυρίστηκε ότι κρατούσε για λόγους «ασφαλείας». Σε άλλα περιστατικά, ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από επιθέσεις συνομηλίκων τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία είχε προκαλέσει και η επίθεση ομάδας ανηλίκων εναντίον πρώην πρωταθλήτριας του στίβου στην Πάτρα, όταν εκείνη επιχείρησε να τους απομακρύνει από χώρο όπου προκαλούσαν επεισόδιο.

Οι υποθέσεις αυτές δείχνουν ότι η βία δεν περιορίζεται στα όρια του σχολείου. Μεταφέρεται στις γειτονιές, στους αθλητικούς χώρους και στα σημεία συνάντησης των νέων, επηρεάζοντας πλέον και ενήλικες που επιχειρούν να παρέμβουν.

Περισσότερα από 2.000 παιδιά σε νοσοκομεία

Σύμφωνα με στοιχεία περισσότερα από 2.000 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία μέσα σε έναν χρόνο εξαιτίας περιστατικών βίας. Παράλληλα, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, πάνω από 9.000 παιδιά και έφηβοι απασχόλησαν τις Αρχές για αδικήματα που περιλάμβαναν ξυλοδαρμούς, ληστείες, κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πίσω από τη βίαιη συμπεριφορά μπορεί να βρίσκονται η παραμέληση, η συσσωρευμένη οργή, η ανάγκη αποδοχής και η εξοικείωση με τη βία μέσα από το οικογενειακό ή το διαδικτυακό περιβάλλον.

Η έγκαιρη αναγνώριση αλλαγών στη συμπεριφορά ενός παιδιού θεωρείται καθοριστική. Η απότομη απομάκρυνση από την οικογένεια, οι ανεξήγητοι τραυματισμοί, η κατοχή χρημάτων ή αντικειμένων άγνωστης προέλευσης και η έντονη μυστικοπάθεια μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να περιοριστεί στην καταστολή μετά από κάθε επίθεση. Απαιτεί σταθερή συνεργασία οικογένειας, σχολείου, κοινωνικών υπηρεσιών και Αστυνομίας, με στόχο να εντοπίζονται έγκαιρα τόσο τα παιδιά που κινδυνεύουν να γίνουν θύματα όσο και εκείνα που βρίσκονται ένα βήμα πριν ενταχθούν σε βίαιες ομάδες.