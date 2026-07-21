Κυψέλη: Στο εξωτερικό αναζητούν την ταυτότητα της γυναίκας- Τα σενάρια

Σε διεθνές επίπεδο επεκτείνονται πλέον οι έρευνες για την ταυτοποίηση της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών εξέτασε τους φακέλους των εξαφανισμένων γυναικών στην Ελλάδα, χωρίς να εντοπίσει δήλωση που να αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά της σορού. Το στοιχείο αυτό οδηγεί τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι η γυναίκα πιθανότατα δεν ήταν μόνιμη κάτοικος της χώρας ή δεν διέθετε εδώ οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον που θα αναζητούσε τα ίχνη της.

Η γυναίκα εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας περίπου 30 ετών, είχε ύψος 1,61 μέτρα, μικρόσωμη σωματοδομή και σκούρα καστανά μαλλιά με πορτοκαλί απόχρωση. Το πέλμα της μετρήθηκε στα 22 εκατοστά, στοιχείο που ενδέχεται να βοηθήσει στη διασταύρωση της ταυτότητάς της.

Το γαλλικό στοιχείο στα ρούχα

Ένα από τα βασικά «κλειδιά» της έρευνας βρίσκεται στο σορτσάκι που φορούσε. Στη στάμπα του αναγράφεται στα γαλλικά η ονομασία ιδρύματος ή πανεπιστημίου που φέρεται να διαθέτει παραρτήματα σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν ζητήσει συνδρομή μέσω της Europol, ελέγχοντας διεθνείς βάσεις δεδομένων αγνοουμένων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα γαλλικά αρχεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει προσδιοριστεί η εθνικότητα της γυναίκας.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν τρία βασικά ενδεχόμενα:

Η γυναίκα να ήταν Γαλλίδα τουρίστρια ή φοιτήτρια που βρέθηκε προσωρινά στην Ελλάδα.

Να ήταν παράτυπη μετανάστρια, η οποία είχε περάσει στο παρελθόν από τη Γαλλία ή άλλη γαλλόφωνη χώρα.

Να ταξίδεψε απευθείας στην Ελλάδα από τη χώρα καταγωγής της και να πέθανε λίγο μετά την άφιξή της, χωρίς να δηλωθεί ποτέ η εξαφάνισή της.

Προς το παρόν κανένα από τα παραπάνω σενάρια δεν έχει επιβεβαιωθεί. Απαντήσεις αναμένονται από τη σύγκριση του γενετικού υλικού της γυναίκας με διεθνείς βάσεις DNA και από την έρευνα των στοιχείων εισόδου στη χώρα.

Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου

Η προχωρημένη σήψη δεν επέτρεψε στον ιατροδικαστή να προσδιορίσει με σαφήνεια την αιτία θανάτου. Στη σορό δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα από πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι, ούτε ευρήματα που να παραπέμπουν σε σεξουαλική κακοποίηση.

Δεν αποκλείεται ο ασφυκτικός θάνατος, ωστόσο πρόκειται για εκτίμηση και όχι για οριστικό ιατροδικαστικό συμπέρασμα. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία ενδέχεται να δείξουν εάν είχε προηγηθεί δηλητηρίαση, χρήση ουσιών ή άλλη παθολογική κατάσταση.

Από τη νεκροτομή προέκυψε ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει το τελευταίο της γεύμα περίπου 45 με 50 λεπτά πριν πεθάνει. Ο θάνατός της τοποθετείται περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της βαλίτσας.

Ο τρόπος απόκρυψης της σορού

Η γυναίκα είχε τυλιχθεί σε μαύρη υφασμάτινη θήκη ρούχων, η οποία είχε δεθεί και σφραγιστεί με αυτοκόλλητη ταινία. Στη συνέχεια η σορός τοποθετήθηκε σε σκούρα μπλε βαλίτσα και εγκαταλείφθηκε σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων 7.

Τη βαλίτσα εντόπισε το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου ένας άστεγος που βρισκόταν στο κτίριο και αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία. Ο χώρος αποκλείστηκε και την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Ο τρόπος απόκρυψης δείχνει, σύμφωνα με τους ερευνητές, οργανωμένη προσπάθεια να καθυστερήσει ο εντοπισμός και να δυσχερανθεί η αναγνώριση της γυναίκας. Δεν αποδεικνύει, ωστόσο, από μόνος του ότι το ίδιο πρόσωπο που μετέφερε τη σορό προκάλεσε και τον θάνατό της.

Παράλληλα με τη διεθνή αναζήτηση, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας όχημα ή πρόσωπα που μπορεί να μετέφεραν τη βαλίτσα.