Τραμπ: «Δεν έχουμε τελειώσει με το Ιράν»- Απειλεί με σφοδρό πλήγμα στο «πυρηνικό οχυρό»

Με νέα στρατιωτική κλιμάκωση απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν τελειώσει» με την Τεχεράνη και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσου πλήγματος σε μία από τις πιο οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις της χώρας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο συγκρότημα που είναι γνωστό ως Pickaxe Mountain –«Βουνό της Αξίνας»– κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ.

Ερωτηθείς για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν ενδέχεται να έχει μεταφέρει πυρηνικό εξοπλισμό στο συγκεκριμένο σημείο, ο Τραμπ απάντησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χτυπήσουν την περιοχή «πολύ σύντομα».

«Οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου σκέφτονται έστω και λίγο το πυρηνικό, θα τη χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά», προειδοποίησε, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στην ιρανική ηγεσία.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά τη δέκατη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών υποδομών. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι, εάν οι επιχειρήσεις σταματούσαν τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν έως και 25 χρόνια για να αποκαταστήσει τις ζημιές.

«Δεν έχουμε τελειώσει καθόλου», πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και νέα πλήγματα.

Τι είναι το «Βουνό της Αξίνας»

Το Pickaxe Mountain είναι ένα εκτεταμένο συγκρότημα σηράγγων, το οποίο κατασκευάζεται μέσα σε ορεινό όγκο νότια των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ.

Οι υπόγειοι χώροι εκτιμάται ότι βρίσκονται σε βάθος μεγαλύτερο των 100 μέτρων κάτω από τον βράχο, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την καταστροφή τους ακόμη και με εξειδικευμένες διατρητικές βόμβες.

Η Τεχεράνη είχε ενημερώσει από το 2021 τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ότι σχεδίαζε δραστηριότητες στην περιοχή, χωρίς όμως να παράσχει αναλυτικά στοιχεία για τη χρήση και τις υποδομές του συγκροτήματος.

Δυτικές και ισραηλινές υπηρεσίες εξετάζουν εάν στον χώρο έχουν μεταφερθεί φυγόκεντροι ή πυρηνικό υλικό. Οι σχετικές πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη επιτόπια επιθεώρηση, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ουάσιγκτον δεν είχε εντοπίσει δραστηριότητα στο σημείο.

Δορυφορικές εικόνες που εξετάστηκαν από ειδικούς φέρονται, πάντως, να καταγράφουν συνέχιση των κατασκευαστικών εργασιών και ενίσχυση των εισόδων στις σήραγγες.

Στα άκρα η αντιπαράθεση

Η νέα προειδοποίηση έρχεται ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση δεν έχουν αποδώσει.

Κεντρικά σημεία της αντιπαράθεσης παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η αναστάτωση στις θαλάσσιες μεταφορές έχει ήδη επηρεάσει τις ενεργειακές αγορές, ασκώντας ανοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου.

Παρά τη σκληρή ρητορική του Αμερικανού προέδρου, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως επιχείρηση κατά του Pickaxe Mountain. Οι δηλώσεις του, ωστόσο, δείχνουν ότι το βαθιά οχυρωμένο συγκρότημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των πιθανών επόμενων αμερικανικών στόχων.