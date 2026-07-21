Στεφανία Γουλιώτη: Ανακάλυψε την «άγρια» ομορφιά της Τήνου

Μία διαφορετική πλευρά της Τήνου ανακάλυψε η Στεφανία Γουλιώτη, η οποία επέλεξε το κυκλαδίτικο νησί για την καλοκαιρινή της απόδραση.

Η γνωστή ηθοποιός επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Τήνο και μοιράστηκε στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή της. Αντί να περιοριστεί στις παραλίες και στα καταγάλανα νερά, έστρεψε τον φακό της στην ενδοχώρα και στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία του τόπου.

Στις εικόνες εμφανίζεται ανάμεσα σε βράχους και χωράφια, απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα και εξερευνά τα χωριά του νησιού. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα έχει σκαρφαλώσει στα κλαδιά ενός δέντρου και ποζάρει χαμογελαστή μέσα στη φύση.

Όπως αποκάλυψε, εκείνο που την κέρδισε περισσότερο δεν ήταν η θάλασσα, αλλά η γη της Τήνου: οι γρανιτένιοι σχηματισμοί, η πέτρα, οι βράχοι, τα στάχυα, τα αμπέλια και η μυρωδιά της ρίγανης.

Ξεχωριστή εντύπωση της προκάλεσαν επίσης οι αγκινάρες, τα ορεινά χωριά και το μάρμαρο, στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία και την ταυτότητα του νησιού.

«Τι ωραία απρόβλεπτη ψυχική έκπληξη ήταν αυτή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι δεν είχε επισκεφθεί την Τήνο νωρίτερα.

Η ηθοποιός έδειξε για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τα ταξίδια και τις δραστηριότητες στη φύση. Λίγο πριν από την επίσκεψή της στην Τήνο είχε βρεθεί στον Όλυμπο, όπου ανέβηκε με τον κατάλληλο εξοπλισμό στο Στεφάνι και στον Μύτικα.

Η Τήνος, πέρα από τον θρησκευτικό χαρακτήρα της, ξεχωρίζει για τα περισσότερα από 40 παραδοσιακά χωριά της, τους περιστεριώνες, τις ξερολιθιές και τη μακραίωνη παράδοση στη μαρμαροτεχνία.

Αυτό ακριβώς το λιγότερο προβεβλημένο πρόσωπο του νησιού φαίνεται πως γοήτευσε τη Στεφανία Γουλιώτη, η οποία επέλεξε να αποτυπώσει όχι μόνο το καλοκαιρινό γαλάζιο, αλλά και την πέτρα, τη γη και την άγρια ομορφιά της Τήνου.