Ο Πέδρο Πασκάλ στην Ελλάδα: Bραδινές βόλτες στην Ύδρα

Την Ύδρα επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Πέδρο Πασκάλ, προσθέτοντας το όνομά του στη μακρά λίστα των διεθνών αστέρων που επισκέπτονται φέτος την Ελλάδα.

Ο δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο νησί του Αργοσαρωνικού, αναζητώντας στιγμές ηρεμίας μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου. Ντυμένος απλά, με μαύρο μπλουζάκι, ο Πέδρο Πασκάλ περπάτησε στα γραφικά σοκάκια και στη συνέχεια δείπνησε με την παρέα του σε γνωστό εστιατόριο του νησιού.

Παρά την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά του, κινήθηκε χωρίς συνοδεία που να τραβά την προσοχή και παρέμεινε αφοσιωμένος στη συζήτηση με τους φίλους του. Αρκετοί από τους θαμώνες του εστιατορίου δεν αντιλήφθηκαν ότι ο διάσημος ηθοποιός βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά τους.

Η Ύδρα αποτελεί εδώ και δεκαετίες αγαπημένο προορισμό ανθρώπων από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής και των τεχνών. Η απουσία αυτοκινήτων, η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και η δυνατότητα για ήσυχες διακοπές την έχουν καταστήσει ιδανική επιλογή για προσωπικότητες που επιθυμούν να ξεφύγουν από την έντονη δημοσιότητα.

Η επίσκεψη του Πέδρο Πασκάλ στην Ελλάδα έρχεται σε μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για τον ίδιο. Ο Χιλιανοαμερικανός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική ταινία «Behemoth!», σε σκηνοθεσία Τόνι Γκιλρόι.

Στην ταινία υποδύεται τον Άλεξ Σέριαν, έναν χαρισματικό τσελίστα που επιστρέφει στο Λος Άντζελες έπειτα από δύο δεκαετίες στις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Για τις ανάγκες του ρόλου χρειάστηκε να εκπαιδευτεί στο βιολοντσέλο, ώστε οι κινήσεις του στην οθόνη να αποδίδονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Ολίβια Γουάιλντ, ο Χανκ Αζάρια, ο Γουίλ Αρνέτ, η Μαργαρίτα Λεβίεβα και η ΤζοΜπεΘ Γουίλιαμς.

Ο Πέδρο Πασκάλ έχει αποκτήσει παγκόσμια δημοτικότητα μέσα από επιτυχημένες παραγωγές όπως οι σειρές «The Last of Us», «The Mandalorian» και «Game of Thrones», ενώ τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα του Χόλιγουντ.

Για την ώρα, ωστόσο, άφησε στην άκρη τα κινηματογραφικά πλατό και επέλεξε τον ήρεμο ρυθμό της Ύδρας, απολαμβάνοντας το ελληνικό καλοκαίρι με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διακριτικότητα.