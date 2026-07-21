Χάαλαντ σε ρυθμούς... Βίκινγκ: Γενέθλια στη Σαρδηνία

Με μία γιορτή απόλυτα ταιριαστή στη δημόσια εικόνα του επέλεξε να υποδεχθεί τα 26α γενέθλιά του ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στη Σαρδηνία για τις καλοκαιρινές του διακοπές και γιόρτασε πάνω σε πολυτελές σκάφος, φορώντας κράνος Βίκινγκ και ποζάροντας μπροστά σε ένα εντυπωσιακό τραπέζι.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, ο Χάαλαντ εμφανίζεται χαμογελαστός, απολαμβάνοντας το θαλασσινό τοπίο και τη συντροφιά των αγαπημένων του προσώπων. «26 ετών, υπέροχα», έγραψε με το γνώριμο λιτό ύφος του.

Το μενού της ημέρας ήταν εξίσου εντυπωσιακό. Στο τραπέζι υπήρχαν μεγάλες μπριζόλες tomahawk, αλλαντικά, τυριά, χαβιάρι, φρούτα και άλλα εδέσματα, συνθέτοντας ένα γεύμα που οι θαυμαστές του χαρακτήρισαν «αντάξιο ενός Βίκινγκ».

Στο πλευρό του βρισκόταν η σύντροφός του, Ίζαμπελ Χάουγκσενγκ Γιόχανσεν, μαζί με τον γιο τους και στενούς φίλους. Στην παρέα συμμετείχε και ο Νορβηγός διεθνής ποδοσφαιριστής Σάντερ Μπέργκε με τη σύντροφό του.

Η 22χρονη Ίζαμπελ ανάρτησε δικές της φωτογραφίες από τον εορτασμό, γράφοντας στον Χάαλαντ «Χρόνια πολλά, αγάπη μου». Ο Νορβηγός φορ απάντησε με ένα λακωνικό «ωραία», προκαλώντας χαμόγελα στους ακολούθους τους.

Το ζευγάρι γνωρίζεται από τα παιδικά του χρόνια, όταν και οι δύο έπαιζαν ποδόσφαιρο στη Νορβηγία, ενώ διατηρεί σχέση από το 2021. Το 2024 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί και έκτοτε προσπαθούν να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από την έντονη δημοσιότητα.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ο Χάαλαντ και οι φίλοι του απόλαυσαν ακόμη βόλτες με τζετ σκι και παιχνίδια επάνω στο σκάφος. Προηγήθηκε η παρουσία του ζευγαριού σε εκδήλωση υψηλής ραπτικής των Dolce & Gabbana στη Σικελία.

Ο 26χρονος επιθετικός ξεκουράζεται μετά την ιστορική πορεία της Νορβηγίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η εθνική ομάδα της χώρας του έφθασε μέχρι τα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από την Αγγλία στην παράταση.