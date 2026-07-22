Γιάννης Δαγκόγλου: Στην Πάτρα λείπουν οι προπονητές

Ένας από τους πιο παλιούς τεχνικούς στίβου στην Πάτρα είναι ο Γιάννης Δαγκόγλου, με περισσότερα από 30 χρόνια στην καθοδήγηση νέων αθλητών.

Μόλις πριν λίγες ημέρες καμάρωσε έναν ακόμα αθλητή του να στέφεται πανελληνιονίκης στους παμπαίδες, είναι μια ιστορία που κρατάει χρόνια!

Ο νυν τεχνικός του ΑΣ Άκρος μίλησε στο thebest.gr:

- Μετά από τόσα χρόνια στον στίβο τι πήγε καλά και τι όχι;

«Στα θετικά καταγράφω την ανάδειξη μερικών αθλητών μου που με κάνουν, κόντρα σε όλους και σε όλα, να νιώθω ότι έχω την υποχρέωση να μην τους παρατήσω και να συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι που αρχίσαμε τα τελευταία 5-6 χρόνια στο νέο σωματείο, τον «Άκρος», που ξεκίνησα και ακόμα δουλεύω. Στα αρνητικά είναι ο συνεχώς αυξανόμενος φόρτος εργασίας και υποχρεώσεων με πάρα πολλούς αγώνες σε μικρό χρονικό διάστημα κι ακόμα, η συρρίκνωση των αμοιβών μας ως προπονητές και η απαξίωση της δουλειάς μου και της προσωπικότητας μου, που είναι απόρροια μιας όλο και αυξανόμενης αναξιοκρατίας και πελατειακής πολιτικής που εφαρμόζεται στον χώρο».

- Επαγγελματοποιείται ο στίβος; Κι αν ναι ποια είναι τα υπέρ και ποια τα κατά;

«Επαγγελματοποιείται όσον αφορά τα έξοδα τα κοστολόγια και κυρίως τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις κυρίως από εμάς, που είμαστε οι μόνοι που αν και έχουμε επαγγελματική ιδιότητα με το αντικείμενο ως προπονητές και είμαστε το πιο σημαντικό γρανάζι στην μηχανή που λέγεται στίβος, αλλά κι από την άλλη, είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Δεν μπορούμε να μιλάμε στην Ελλάδα για επαγγελματισμό εκτός για ένα πολύ μικρό αριθμό αθλητών που καταφέρνουν να βγάλουν χρήματα προς το ζην. Δεν βλέπω κάτι αρνητικό σε αυτό αλλά υπάρχουν ακόμα και σε αυτό μεγάλες στρεβλώσεις. Μόνο όσοι τρέχουν σε αγώνες δρόμου έχουν κάποιες καλύτερες αποδοχές».

- Τι φταίει στην Αχαΐα και λείπουν οι μεγάλες επιτυχίες;

«Στην Αχαΐα και στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου που είναι η μεγαλύτερη σε έκταση στην χώρα ΕΑΣΙ, λείπουν οι τεχνικοί που θα ασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο με την προπόνηση αγωνιστικών κατηγοριών, προπονητές που κάποτε προπονούσαν αθλητές με σκοπό και στόχο να συμμετέχουν σε αγωνιστικές κατηγορίες, κέρδιζαν μετάλλια και είχαν επιτυχίες. Τώρα ασχολούνται αποκλειστικά ή κατά μεγάλο μέρος με τις Ακαδημίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η τεχνογνωσία για τον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων».

- Τι πρέπει να αλλάξει για να μείνουν τα ταλέντα στον χώρο;

«Για να μείνουν τα ταλέντα στον χώρο χρειάζονται δύο πράγματα: Πρώτον σωστή και στοχευμένη προπόνηση έτσι ώστε να μπουν οι βάσεις για να μπορούν να φτάσουν μακροχρόνια και μετά τα 20 τους χρόνια στο υψηλό επίπεδο και να συνεχίσουν να βελτιώνονται και όχι να αποτελούν την βιτρίνα των ακαδημιών των σωματείων διαφημίζοντας πρωταθλητές των κατηγοριών Κ16 Κ18 και Κ20. Σε αυτές τις κατηγορίες ένας αθλητής δεν είναι πρωταθλητής, αλλά ένας ταλαντούχος νεαρός αθλητής που δείχνει να έχει κάποιες ικανότητες ώστε στο μέλλον να διακριθεί στην κατηγορία των ανδρών. Σημασία έχει να έχει κάνει τόσα και ότι πρέπει σε αυτές τις ηλικίες και όχι να βγει πρωταθλητής με προπόνηση ενήλικα αθλητή. Τα παιδιά εγκαταλείπουν τα στάδια όταν σταματούν να νιώθουν ότι βελτιώνονται και είναι ανταγωνιστικά και όχι λόγω πανελλήνιων, σπουδών, Στρατού, επαγγελματικής αποκατάστασης κλπ. Πρέπει να δούμε την αλήθεια στα μάτια και να μην ψάχνουμε δικαιολογίες. Οι αθλητές πρέπει να ωριμάσουν αγωνιστικά με υπομονή και σωστή προπόνηση, χωρίς πίεση βιασύνες, άγχος για γρήγορα αποτελέσματα».

O AKΡΟΣ

O Αθλητικός Σύλλογος ΑΚΡΟΣ ιδρύθηκε εδώ και μια δεκαετία και καλλιεργεί τα αθλήματα Στίβος, Κολύμβηση, Τρίαθλο και έχει έδρα την Πάτρα. Είναι επίσημα αναγνωρισμένος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εστιάζει στην προετοιμασία αθλητών όλων των ηλικιών.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ

Ο Γιάννης Δαγκόγλου γεννήθηκε στην Πάτρα και ασχολήθηκα με τον στίβο από την ηλικία των 12 χρόνων. Υπήρξε πρωταθλητής στους δρόμους μεγάλων αποστάσεων με καλύτερες επιδόσεις:

1500 μ. 4:02’’ (κατηγορία Εφήβων).

5.000 μ. 15:12’’ (κατηγορία Εφήβων).

10.000 μ. 32:50’’ (κατηγορία Νέων).

Μαραθώνιος 2.30:17’’.

Αποφοίτησε από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1991 με ειδικότητα στους δρόμους, ενώ έχει παρακολουθήσει την σχολή προπονητών της Ιταλικής Ομοσπονδίας Στίβου (F.I.D.A.L.- Formia 2001).

Έχει συμμετάσχει σε προπονητικά καμπ του βάδην (2005 και 2006 Montescaglioso Bari Ιταλία), ενώ είναι από το 2005 Διδάκτορας της Εθνικής Γυμναστικής Ακαδημίας της Σόφιας στη Βουλγαρία για την διατριβή του στην προπόνηση Εφήβων αθλητών του βάδην με θέμα «Αξιολόγηση της ικανότητας απόδοσης νεαρών αθλητών βάδην με την χρήση του τεστ Conconi». Ο βαθμός του διδακτορικού διπλώματός του ήταν 22/23.

Είναι επίσημος προπονητής στίβου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (από τον Οκτώβριο του 2000) και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Α’ κατηγορίας για το άθλημα του Κλασσικού Αθλητισμού από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Έχει εργαστεί σε πολλά σωματεία της Πάτρας και έχει γυμνάσει ή και έχει αναδείξει πολλούς πρωταθλητές (Σοφία Αρματά, Γιάννης Καυκάς, Χαράλαμπος Πιτσώλης, Σοφία Ρήγα - συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες- Ισαβέλλα Κοψαχείλη, Αλέξις - Μαρία Παππά). Μιλά άπταιστα Ιταλικά και Αγγλικά.