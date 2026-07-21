Μεσσηνία: «Με είχαν ξυλοκοπήσει, τους φοβάμαι»- Μαρτυρίες για το κύκλωμα εμπρησμών

Κάτοικοι περιγράφουν ένα καθεστώς φόβου, εκδικητικές επιθέσεις και καταστροφές καλλιεργειών
Νέες μαρτυρίες για τη φερόμενη δράση του κυκλώματος εμπρησμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία αποκαλύπτουν το κλίμα φόβου που, σύμφωνα με κατοίκους, είχε δημιουργηθεί στην περιοχή.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες: ένας 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν, αντιμετωπίζοντας κατά περίπτωση κατηγορίες για εμπρησμούς, εκβιασμούς και απόπειρες εκβιασμών, φθορές και κλοπές, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
Κατάθεση κατοίκου, την οποία έφερε στο φως ο ΑΝΤ1, περιγράφει περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού από τα δύο αδέλφια. Ο ίδιος μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ότι πριν από περίπου έναν μήνα άγνωστοι ψέκασαν τις ελιές του με δηλητήριο, με αποτέλεσμα τα δέντρα να ξεραθούν.
«Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί τους φοβάμαι», φέρεται να κατέθεσε στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτυπώνοντας την ανασφάλεια που, σύμφωνα με τις καταθέσεις, επικρατούσε στην τοπική κοινωνία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και δεύτερη μαρτυρία, η οποία εμπλέκει τον κατηγορούμενο πυροσβέστη σε περιστατικό πυρκαγιάς. Κάτοικος ανέφερε ότι, πριν από μερικά χρόνια, ακολούθησε τη μυρωδιά του καπνού και είδε τον πυροσβέστη να απομακρύνεται από το σημείο όπου είχε ξεσπάσει φωτιά.
Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι αιφνιδιάστηκε από την παρουσία του στο συγκεκριμένο σημείο και ότι δεν είχε μιλήσει μέχρι σήμερα, επειδή φοβόταν. Οι ισχυρισμοί του περιλαμβάνονται στο υλικό που αξιολογούν οι ανακριτικές Αρχές και μένει να ελεγχθούν κατά τη δικαστική διερεύνηση.
Εμπρησμοί και εκβιασμοί για το αρδευτικό νερό
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τον έλεγχο της διανομής του αρδευτικού νερού και να ζητούσαν από αγρότες ποσά που έφθαναν τα 100 ευρώ, προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τις καλλιέργειές τους.
Όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους φέρονται να γίνονταν στόχος εκφοβισμού και εκδικητικών ενεργειών. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει φωτιές σε ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες, εμπρησμούς αποθηκών και αγροικιών, καθώς και καταστροφές ή κλοπές εξοπλισμού και αγροτικής παραγωγής.
Η υπόθεση αφορά συνολικά επτά πυρκαγιές –τρεις δασικές και τέσσερις σε αγροτικές εκτάσεις– στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, κατά τα έτη 2024 και 2025.
Ορισμένες από τις φωτιές που φέρεται να ξεκίνησαν σε καλλιέργειες επεκτάθηκαν σε δασικές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για κατοίκους, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.
Στο μικροσκόπιο και αγροτικές επιδοτήσεις
Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα εάν η φερόμενη δράση των κατηγορουμένων συνδέεται και με αγροτικές επιδοτήσεις. Κατά τη δικογραφία, αγρότες ενδέχεται να πιέζονταν να παραχωρούν ή να εκμισθώνουν αγροτεμάχια, ώστε αυτά να δηλώνονται από άλλα πρόσωπα για τη λήψη ενισχύσεων.
Η έρευνα διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και στηρίχθηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από τα σημεία των πυρκαγιών, τεχνική επιτήρηση και νόμιμες παρακολουθήσεις επικοινωνιών. Μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων.
Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας αγρότης για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα. Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να αντικρούσουν όσα τους αποδίδονται ενώπιον των δικαστικών Αρχών.
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