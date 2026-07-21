Μεσσηνία: «Με είχαν ξυλοκοπήσει, τους φοβάμαι»- Μαρτυρίες για το κύκλωμα εμπρησμών

Νέες μαρτυρίες για τη φερόμενη δράση του κυκλώματος εμπρησμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία αποκαλύπτουν το κλίμα φόβου που, σύμφωνα με κατοίκους, είχε δημιουργηθεί στην περιοχή.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες: ένας 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν, αντιμετωπίζοντας κατά περίπτωση κατηγορίες για εμπρησμούς, εκβιασμούς και απόπειρες εκβιασμών, φθορές και κλοπές, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Κατάθεση κατοίκου, την οποία έφερε στο φως ο ΑΝΤ1, περιγράφει περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού από τα δύο αδέλφια. Ο ίδιος μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ότι πριν από περίπου έναν μήνα άγνωστοι ψέκασαν τις ελιές του με δηλητήριο, με αποτέλεσμα τα δέντρα να ξεραθούν.

«Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί τους φοβάμαι», φέρεται να κατέθεσε στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτυπώνοντας την ανασφάλεια που, σύμφωνα με τις καταθέσεις, επικρατούσε στην τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και δεύτερη μαρτυρία, η οποία εμπλέκει τον κατηγορούμενο πυροσβέστη σε περιστατικό πυρκαγιάς. Κάτοικος ανέφερε ότι, πριν από μερικά χρόνια, ακολούθησε τη μυρωδιά του καπνού και είδε τον πυροσβέστη να απομακρύνεται από το σημείο όπου είχε ξεσπάσει φωτιά.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι αιφνιδιάστηκε από την παρουσία του στο συγκεκριμένο σημείο και ότι δεν είχε μιλήσει μέχρι σήμερα, επειδή φοβόταν. Οι ισχυρισμοί του περιλαμβάνονται στο υλικό που αξιολογούν οι ανακριτικές Αρχές και μένει να ελεγχθούν κατά τη δικαστική διερεύνηση.