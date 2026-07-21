Ακρόπολη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο που επιτέθηκε σε τουρίστες

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 60χρονου που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, το πρωί της Τρίτης, κοντά στην Ακρόπολη.

Ο εισαγγελέας άσκησε επίσης δίωξη για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, σε πεζόδρομο κοντά στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου και απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 60χρονος φέρεται να πλησίασε και να επιτέθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί επεισόδιο σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών, έναν άνδρα 53 ετών και μία γυναίκα 48 ετών.

Ο 53χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και χρειάστηκε να του τοποθετηθεί αιμοστατικός ιμάντας, προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η 48χρονη σύζυγός του υπέστη ελαφρύτερο τραυματισμό στο πόδι. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κανείς από τους δύο δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πριν από την επίθεση ο 60χρονος κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε περαστικούς στην περιοχή. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη επί τόπου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές από προηγούμενα περιστατικά και συλλήψεις για εξύβριση και κατοχή μαχαιριού. Αναφορές ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας και δεν έχουν ακόμη κριθεί δικαστικά.