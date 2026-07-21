Λορέντζο Καριέρε: Ραγίζει καρδιές ο 14χρονος γιος του- «Για πάντα ο ήρωάς μας»

Με μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Λορέντζο Καριέρε ο 14χρονος γιος του, Ρομπέρτο, λίγες ημέρες μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του.

Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Η οικογένειά του είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της κατάστασής του.

Το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου, ο Ρομπέρτο δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του πατέρα του, συνοδεύοντάς τη με ένα προσωπικό μήνυμα για το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε η απώλειά του.

«Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου», έγραψε, εξηγώντας ότι τίποτα δεν είναι πλέον όπως πριν. Παρά τον πόνο, σημείωσε πως η αγάπη του πατέρα του εξακολουθεί να τον κρατά όρθιο και να του θυμίζει πόσο τυχερός υπήρξε που τον είχε στη ζωή του.

Ο 14χρονος περιέγραψε τον Λορέντζο Καριέρε ως έναν αφοσιωμένο οικογενειάρχη, ο οποίος έβαζε πάντοτε τους δικούς του ανθρώπους πάνω από όλα. Έναν πατέρα που ήταν παρών στις δυσκολίες, με μία αγκαλιά, έναν καλό λόγο και ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη.

Στο μήνυμά του αναφέρθηκε ακόμη στις αξίες και στις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του ως πολύτιμη παρακαταθήκη. Όπως έγραψε, η αγάπη του πατέρα του εξακολουθεί να ζει στις καρδιές της οικογένειας και σε όλα όσα δίδαξε στα παιδιά του.

«Για πάντα ο ήρωάς μας. Για πάντα ο πατέρας», ήταν τα λόγια με τα οποία έκλεισε την ανάρτησή του, υποσχόμενος ότι θα συνεχίσει να τον αγαπά με όλη του την ψυχή.