Λορέντζο Καριέρε: Ραγίζει καρδιές ο 14χρονος γιος του- «Για πάντα ο ήρωάς μας»

Έξι ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Ρομπέρτο Καριέρε τον αποχαιρετά με λόγια αγάπης
Με μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Λορέντζο Καριέρε ο 14χρονος γιος του, Ρομπέρτο, λίγες ημέρες μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του.
Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Η οικογένειά του είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της κατάστασής του.
Το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου, ο Ρομπέρτο δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του πατέρα του, συνοδεύοντάς τη με ένα προσωπικό μήνυμα για το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε η απώλειά του.
«Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου», έγραψε, εξηγώντας ότι τίποτα δεν είναι πλέον όπως πριν. Παρά τον πόνο, σημείωσε πως η αγάπη του πατέρα του εξακολουθεί να τον κρατά όρθιο και να του θυμίζει πόσο τυχερός υπήρξε που τον είχε στη ζωή του.
Ο 14χρονος περιέγραψε τον Λορέντζο Καριέρε ως έναν αφοσιωμένο οικογενειάρχη, ο οποίος έβαζε πάντοτε τους δικούς του ανθρώπους πάνω από όλα. Έναν πατέρα που ήταν παρών στις δυσκολίες, με μία αγκαλιά, έναν καλό λόγο και ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη.
Στο μήνυμά του αναφέρθηκε ακόμη στις αξίες και στις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του ως πολύτιμη παρακαταθήκη. Όπως έγραψε, η αγάπη του πατέρα του εξακολουθεί να ζει στις καρδιές της οικογένειας και σε όλα όσα δίδαξε στα παιδιά του.
«Για πάντα ο ήρωάς μας. Για πάντα ο πατέρας», ήταν τα λόγια με τα οποία έκλεισε την ανάρτησή του, υποσχόμενος ότι θα συνεχίσει να τον αγαπά με όλη του την ψυχή.
Το τελευταίο «αντίο»
Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό.
Στο πλευρό της συζύγου του, Έλενας Κατραβά, και των δύο γιων τους, Ρομπέρτο και Αλεσάντρο, βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και παλιοί συνεργάτες. Οι παρευρισκόμενοι κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα, αποχαιρετώντας τον σε κλίμα βαθιάς οδύνης.
Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή κατά την οποία ο γιος του εκφώνησε τον επικήδειο λόγο, μιλώντας για όλα όσα περίμενε ακόμη να ζήσει μαζί με τον πατέρα του.
Η διαδρομή του Λορέντζο Καριέρε
Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρύτερα γνωστός το 2002, μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA. Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού δημιούργησε μαζί με τον Γιώργο Ελευθέρα το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα», το οποίο γνώρισε επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Ήταν γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας και είχε εργαστεί επίσης ως μοντέλο. Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να αφιερώσει τον χρόνο του στην οικογένειά του.
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