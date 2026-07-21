Εφιάλτης σε πτήση της Ryanair: «Το κεφάλι μου βρέθηκε έξω από το αεροπλάνο», συγκλονίζει ο 61χρονος

Τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες βρέθηκε με μέρος του σώματός του έξω από αεροσκάφος της Ryanair περιγράφει για πρώτη φορά ο 61χρονος Λιούμπισα Κάροβιτς, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες του περιστατικού.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, λίγο μετά την απογείωση της πτήσης FR1879 από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας. Το Boeing 737-800, το οποίο εκτελούσε την πτήση για λογαριασμό της Ryanair από τη θυγατρική Malta Air, επέστρεψε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Bild, ο 61χρονος περιέγραψε τον εκκωφαντικό θόρυβο που ακούστηκε πριν αποκολληθεί το παράθυρο δίπλα στη θέση του. Η απότομη αποσυμπίεση της καμπίνας τον τράβηξε προς το άνοιγμα, με αποτέλεσμα το κεφάλι και το δεξί του χέρι να βρεθούν έξω από την άτρακτο.

«Έσταζε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχανε και επανακτούσε τις αισθήσεις του, ενώ γύρω του επικρατούσε πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου είχαν πέσει και οι επιβάτες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

Καθοριστική αποδείχθηκε η ζώνη ασφαλείας που φορούσε. Την ίδια στιγμή, η σύζυγός του, Σβετλάνα Μαξίμοβιτς, τον κρατούσε από τα πόδια, προσπαθώντας να αποτρέψει την πλήρη εκτίναξή του από το αεροσκάφος.

Στην προσπάθειά της προστέθηκαν ακόμη δύο επιβάτες, οι οποίοι κατάφεραν να τραβήξουν τον 61χρονο πίσω στην καμπίνα. Σύμφωνα με τις περιγραφές, το επάνω μέρος του σώματός του παρέμεινε εκτεθειμένο στον ισχυρό αέρα για περίπου δύο λεπτά.

Ο Κάροβιτς υπέστη τραυματισμούς στον αυχένα και στον ώμο, καθώς και εκτεταμένα εγκαύματα τριβής. Μετά την ασφαλή προσγείωση μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ για προληπτικές εξετάσεις διακομίστηκε και μία έγκυος επιβάτιδα.

«Είναι ένας εφιάλτης που δεν μπορώ να εξηγήσω με λέξεις», δήλωσε ο 61χρονος. Όπως εξομολογήθηκε, σκέφτεται να μην ταξιδέψει ξανά αεροπορικώς, καθώς κάθε φορά που ακούει τον ήχο αεροπλάνου αισθάνεται έντονο άγχος.