Βάσεις 2026: Πότε ανακοινώνονται- Αντίστροφη μέτρηση για 89.032 υποψηφίους

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για το 2026, με την αγωνία να κορυφώνεται και στην Αχαΐα για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου, χωρίς να αποκλείεται η ανακοίνωσή τους μία ημέρα νωρίτερα, την Πέμπτη 23 Ιουλίου. Η οριστική ημερομηνία αναμένεται να επιβεβαιωθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Η διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών και των Παράλληλων Μηχανογραφικών Δελτίων ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουλίου και οι αρμόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται πλέον τα τελικά στοιχεία.

Στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις συμμετείχαν 89.032 υποψήφιοι, οι οποίοι διεκδικούν συνολικά 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Η εικόνα για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Στην Πάτρα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στα τμήματα υψηλής ζήτησης του Πανεπιστημίου Πατρών, ιδιαίτερα στις Επιστήμες Υγείας και στην Πολυτεχνική Σχολή.

Οι έως τώρα εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι καλύτερες επιδόσεις στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο ενδέχεται να οδηγήσουν σε άνοδο των βάσεων στα περιζήτητα τμήματα Μηχανικών. Ο αυξημένος αριθμός υποψηφίων με υψηλές βαθμολογίες στη Φυσική αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό για τις Πολυτεχνικές Σχολές.

Ανοδική τάση διαφαίνεται και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, γεγονός που αφορά άμεσα την Ιατρική Πατρών και άλλα δημοφιλή τμήματα των Επιστημών Υγείας. Παρά τις χαμηλότερες επιδόσεις που καταγράφηκαν σε Βιολογία και Χημεία, η καλύτερη εικόνα στη Φυσική φαίνεται να ωθεί προς τα πάνω τις βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών.

Διαφορετική αναμένεται να είναι η πορεία των τμημάτων που συνδέονται με τις Οικονομικές Επιστήμες και την Πληροφορική. Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο οι εκτιμήσεις καταγράφουν ήπια πτωτική τάση, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων στο μάθημα της Οικονομίας.

Στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες η εικόνα παραπέμπει σε σταθεροποίηση ή περιορισμένη υποχώρηση, με τις χαμηλότερες επιδόσεις στα Αρχαία Ελληνικά να επηρεάζουν τη συνολική πορεία του 1ου Πεδίου.

Οι προβλέψεις αυτές αποτυπώνουν μόνο τις γενικές τάσεις. Οι τελικές βάσεις κάθε τμήματος θα κριθούν από τη βαθμολογική κατανομή, τις επιλογές που έκαναν οι υποψήφιοι στα μηχανογραφικά, τον αριθμό των εισακτέων, τους συντελεστές βαρύτητας και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Οι εκτιμησεις Στρατηγάκη

Τις εκτιμήσεις του για τις φετινές βάσεις στα ΑΕΙ είχε κάνει ο σύμβουλος σταδιοδρομίας και μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης, μετά την ολοκλήρωση υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.

Όπως είχε εξηγήσει ο κ. Στρατηγάκης μιλώντας στην εκπομπή «Update» του ΕΡΤnews (17/7), οι προβλέψεις του βασίζονται σε μαθηματικό μοντέλο που εφαρμόζει εδώ και 14 χρόνια για όλες τις σχολές.

Παράλληλα, τόνισε ότι επιλέγει να τις δημοσιοποιεί μόνο μετά το τέλος της διαδικασίας, ώστε να μην επηρεάζονται οι επιλογές των υποψηφίων.

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικρή πτώση σε Νομικές και σχολές Ψυχολογίας

Στις Νομικές Σχολές προβλέπεται μικρή πτώση των βάσεων, η οποία αποδίδεται στις χαμηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων στα Αρχαία Ελληνικά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

Η Νομική Αθήνας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 17.750 μόρια.

Η Νομική Κομοτηνής στα 16.575 μόρια.

Η μείωση εκτιμάται στα 120-150 μόρια, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις σχολές Ψυχολογίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου οι βάσεις υπολογίζεται ότι θα μειωθούν κατά 125-175 μόρια.

«Οι χειρότερες επιδόσεις στα Αρχαία φέρνουν μια μικρή πτώση στις βάσεις, κάτι που τελικά ευνοεί αρκετούς υποψηφίους, καθώς θα εισαχθούν σε σχολές που ίσως δεν πίστευαν ότι μπορούσαν να πετύχουν», σημείωσε.

Αντίθετα, στη Φιλολογία Θεσσαλονίκης προβλέπεται άνοδος περίπου 773 μορίων, λόγω αλλαγής στον συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Παρ' όλα αυτά, τόσο στη Φιλολογία Αθήνας όσο και στη Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις.

Για τα Παιδαγωγικά Δημοτικής Εκπαίδευσης, εκτίμησε ότι η βάση στην Αθήνα θα κινηθεί γύρω στις 16.000 μονάδες.

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Η μεγαλύτερη άνοδος στις Πολυτεχνικές

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στις Πολυτεχνικές σχολές, καθώς οι πολύ καλές επιδόσεις στη Φυσική και οι βελτιωμένες επιδόσεις στα Μαθηματικά ανεβάζουν τον πήχη.

«Όταν τα παιδιά βγαίνουν χαρούμενα από τα εξεταστικά κέντρα επειδή έγραψαν καλά, συνήθως στενοχωριούνται όταν ανακοινώνονται οι βάσεις, γιατί ανεβαίνουν», σχολίασε.

Οι βασικές εκτιμήσεις είναι:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.850 μόρια (+460)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΠΘ: περίπου 18.560 μόρια (+600)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Πάτρας: άνοδος περίπου 925 μορίων

Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.650 μόρια

Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια οι υποψήφιοι προτιμούν περισσότερο τις σχολές Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών, σε αντίθεση με τους Πολιτικούς Μηχανικούς που κυριαρχούσαν πριν από την οικονομική κρίση.

Σημαντικές αυξήσεις προβλέπονται και στις Θετικές Επιστήμες.

Στα Μαθηματικά Αθήνας η άνοδος μπορεί να φτάσει τα 1.200 μόρια και στα Μαθηματικά Θεσσαλονίκης τα 1.187 μόρια.

Αντίθετα, στο Τμήμα Φυσικής Θεσσαλονίκης εκτιμάται πτώση περίπου 1.518 μορίων, λόγω αλλαγής στον συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Άνοδος στις Ιατρικές

Στις Ιατρικές Σχολές αναμένεται επίσης άνοδος, αλλά πιο περιορισμένη σε σχέση με τις Πολυτεχνικές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

Ιατρική Αθήνας: περίπου 19.000 μόρια.

Ιατρική Αλεξανδρούπολης: περίπου 18.350 μόρια, έναντι 17.975 πέρυσι.

Η αύξηση υπολογίζεται μεταξύ 200 και 400 μορίων και αναμένεται να επηρεάσει ανοδικά και τις Οδοντιατρικές και Φαρμακευτικές σχολές.

«Η Φυσική έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα των Πανελλαδικών. Τη μία χρονιά γράφουν όλοι άριστα, την άλλη σχεδόν κανείς, δημιουργώντας έντονες διακυμάνσεις στις βάσεις», ανέφερε.

Άνοδος προβλέπεται και στις σχολές Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής, όπου στις βαθμολογίες από 13.000 έως 15.000 μόρια οι βάσεις μπορεί να αυξηθούν έως και κατά 800 μόρια, λόγω των υψηλών επιδόσεων στη Φυσική.

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Περιορισμένες αλλαγές

Στις οικονομικές σχολές οι μεταβολές αναμένονται μικρές. Οι χαμηλότερες επιδόσεις στην Οικονομία φαίνεται να εξισορροπούνται από τις καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά.

Στις υψηλόβαθμες σχολές προβλέπεται μικρή άνοδος, περίπου 50 μορίων, ενώ στις χαμηλότερες αναμένεται μικρή υποχώρηση.

Η Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα 18.450 μόρια, ενώ αντίστοιχη εικόνα προβλέπεται και για την Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη

Ο Στράτος Στρατηγάκης σημείωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν η αυξημένη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις απολύσεις σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει επηρεάσει τις επιλογές των υποψηφίων. Όπως είπε, ασφαλή συμπεράσματα θα προκύψουν μετά την ανακοίνωση των βάσεων και των στοιχείων για τις πρώτες προτιμήσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές, ιδιαίτερα στο εξωτερικό.

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορηθούν τη σχολή επιτυχίας τους με τρεις τρόπους:

Μέσω της επίσημης πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων.

Με μήνυμα SMS, εφόσον έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας.

Από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια, με την εμφάνιση μόνο των κωδικών των υποψηφίων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.



