Νέα εστία έντασης- Τραμπ προς Χούθι: Θα απαντήσουμε εάν κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα

Νέα εστία έντασης διαμορφώνεται στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Χούθι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αντιδράσουν, εάν η οργάνωση επιχειρήσει να αποκλείσει τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Ερωτηθείς στον Λευκό Οίκο για τις απειλές των ανταρτών της Υεμένης, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να αποκαλύψει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει η αμερικανική απάντηση. Περιορίστηκε να δηλώσει ότι, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, οι ΗΠΑ «θα το αναλάβουν», παραπέμποντας παράλληλα στις προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθι.

«Ήταν περίπου 45 ημέρες πολύ ισχυρών επιχειρήσεων που πραγματοποιήσαμε εναντίον των Χούθι», ανέφερε ο Τραμπ, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί ανοιχτή τη στρατιωτική επιλογή χωρίς, πάντως, να παρουσιάσει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας να εμποδίσουν πλοία που συνδέονται με το βασίλειο να περάσουν από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Το σημείο αποτελεί τη νότια πύλη της Ερυθράς Θάλασσας και μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες στον κόσμο.

Η κίνηση παρουσιάστηκε από την οργάνωση ως απάντηση στον πολυετή αποκλεισμό της Υεμένης και σε πρόσφατες ενέργειες της Σαουδικής Αραβίας. Η απειλή έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν έχει ήδη προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στις μεταφορές και στις ενεργειακές αγορές.

Η εξέλιξη δεν σημαίνει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι έχει διακοπεί συνολικά η εμπορική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για εξαγγελθέντα αποκλεισμό της σαουδαραβικής ναυτιλίας, η εφαρμογή και η πραγματική έκταση του οποίου παραμένουν υπό παρακολούθηση.

Ενδεχόμενο κλείσιμο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα μπορούσε να προκαλέσει νέες καθυστερήσεις και σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών. Πλοία που αποφεύγουν την περιοχή υποχρεώνονται να ακολουθούν τη μεγαλύτερη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, επιβαρύνοντας τους χρόνους παράδοσης, τους ναύλους και τελικά τις τιμές των προϊόντων.

Ιδιαίτερη είναι και η ανησυχία για την αγορά ενέργειας, καθώς μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού μεταφέρονται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και καυσίμων. Οι τελευταίες απειλές συνέβαλαν στη διατήρηση της ανοδικής πίεσης στις διεθνείς τιμές του αργού, την ώρα που η αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη περιορίσει τις ροές από τον Περσικό Κόλπο.

Οι τελευταίες πληροφορίες δεν καταγράφουν νέα επίσημη ανακοίνωση στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά των Χούθι. Η προειδοποίηση Τραμπ, ωστόσο, ανεβάζει περαιτέρω το θερμόμετρο και καθιστά την Ερυθρά Θάλασσα ένα ακόμη πιθανό μέτωπο στη διευρυνόμενη κρίση της Μέσης Ανατολής.