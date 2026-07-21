Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία: Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα- Δύο βαριά τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόμβο της Μέστης, όταν όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο, στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 παράτυποι μετανάστες, καθώς και ο οδηγός – διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Το ευτύχημα είναι ότι από το τροχαίο δεν υπήρξαν νεκροί. Ωστόσο, δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα ή υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις.

Εξαιτίας του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση προς την Κομοτηνή διακόπηκε προσωρινά. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εκτροπής από τις Σάππες, μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του βαν και να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ η Αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα.