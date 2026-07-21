Καύσωνας: Στη Δυτική Ελλάδα η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα

Στο επίκεντρο του κύματος ζέστης βρέθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου η Δυτική Ελλάδα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τοπικά τους 41 βαθμούς και την Ηλεία να καταγράφει την υψηλότερη τιμή στη χώρα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η μεγαλύτερη μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στην Ωλένη Ηλείας. Η περιοχή είχε ήδη καταγράψει 41,1 βαθμούς τη Δευτέρα, παραμένοντας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μεταξύ των θερμότερων σημείων της Ελλάδας.

Οι εξαιρετικά υψηλές τιμές δεν περιορίστηκαν στην Ηλεία. Ισχυρή θερμική επιβάρυνση καταγράφηκε σε ολόκληρη τη δυτική ηπειρωτική χώρα, ιδιαίτερα στις πεδινές και εσωτερικές περιοχές, όπου η θαλάσσια αύρα δεν είναι αρκετή για να συγκρατήσει την άνοδο του υδραργύρου.

Στην Πάτρα οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλότερες από εκείνες της Ωλένης λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα, παρέμειναν όμως ιδιαίτερα υψηλές. Στο κέντρο και στις πυκνοδομημένες συνοικίες η αίσθηση της ζέστης ήταν εντονότερη, καθώς τα κτίρια και οι ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες διατηρούν τη θερμότητα μέχρι αργά το βράδυ.

Δύσκολη Τετάρτη για την Πάτρα

Η ζέστη θα επιμείνει και την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Για την Πάτρα προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη μέγιστη θερμοκρασία να προσεγγίζει τους 36 με 37 βαθμούς. Σε εσωτερικές περιοχές της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας ο υδράργυρος ενδέχεται να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απουσία ουσιαστικής ανακούφισης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Πάτρα η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει κοντά ή πάνω από τους 28 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες, αυξάνοντας τη σωρευτική θερμική καταπόνηση, κυρίως για ηλικιωμένους, βρέφη, χρονίως πάσχοντες και όσους ζουν σε σπίτια χωρίς επαρκή δροσισμό.

Οι πολίτες συνιστάται να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τις έντονες μετακινήσεις από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, να καταναλώνουν συχνά νερό και να μην αφήνουν παιδιά ή ζώα μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ούτε για λίγα λεπτά.

Ζέστη και πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς

Οι υψηλές θερμοκρασίες συμπίπτουν με την ένταξη της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 για την Τετάρτη.

Ο συνδυασμός παρατεταμένης ζέστης, χαμηλής υγρασίας και ξερής βλάστησης δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. Απαγορεύονται εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο και η καύση αγροτικών υπολειμμάτων.

Σε συγκεκριμένες δασικές και ευπαθείς περιοχές της Αχαΐας ισχύει επίσης απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων από τις 9 το βράδυ έως τις 6 το πρωί.

Η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Όποιος αντιληφθεί καπνό ή εστία φωτιάς πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το 199 ή το 112.