Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 22, την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΤΕ

ΕΤΩΝ 76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 – 7 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΩΡΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ & ΝΤΕΜΠΟΡΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------------------------------------------------- ΚΗΔΕΙΑ Την πολυαγαπημένη μας ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΚΛΑΔΑ

ΕΤΩΝ 67

Κηδεύουμε την Τετάρτη 22-7-2026 & ώρα 10 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών. ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------------------- ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 62 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΟΪΤΙΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΪΤΙΚΩΝ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. -------------------------------------

Κηδεία τον πολυαγαπημένο μας ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΗΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΕΤΩΝ 80 Κηδεύουμε την Πέμπτη 23- 7-2026 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Ανδρέου Αργυράς Ρίου. Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ( Ιερεύς ) ΜΑΡΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ Η ΕΓΓΟΝΗ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------------------------------------- ΚΗΔΕΙΑ Τον πολυαγαπημένο μας ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΤΣ. ΜΠΙΝΤΑ ΕΤΩΝ 76 Κηδεύουμε την Πέμπτη 23- 7-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών. Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------------------------------- ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 97 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΣΣΙΕΡΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΣΣΙΕΡΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected]



---------------------------- ΚΗΔΕΙΑ TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΒΡΑΜΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 80 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΗΛΙΑΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΟΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ---------------------------