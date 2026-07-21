Η ομάδα για τη διεθνή συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου

Ο ΣΕΓΑΣ ανακοινώνει την εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Διεθνή Συνάντηση Στίβου Ελλάδας/Κύπρου, η οποία θα διεξαχθεί στην Ελευθερούπολη την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026.

Πρόκειται για 75 αθλητές και αθλήτριες, που ξεχώρισαν με τις παρουσίες τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας τους, σε μια κατηγορία, που αποτελεί το μέλλον του ελληνικού στίβου.

Επιπλέον, ο ΣΕΓΑΣ, θέλοντας να επιβραβεύσει τις προσπάθειες των νεαρών αθλητών – αθλητριών και των σωματείων τους, ενέκρινε και τη συμμετοχή εκτός συναγωνισμού ενός ακόμη αθλητή – αθλήτριας σε κάθε αγώνισμα, δίνοντάς τους ένα σημαντικό αγωνιστικό κίνητρο μέσω της συμμετοχής τους σε μία διεθνή συνάντηση.

Οι εκτός συναγωνισμού αθλητές – αθλήτριες κατετάγησαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 στην αμέσως επόμενη θέση από τους αθλητές – αθλήτριες που θα συμμετάσχουν εντός συναγωνισμού.

Στους αγώνες θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 15 έως 17 ετών.

Ανάμεσά τους και τρεις Αχαιοί:

Νάσια Οικονομοπούλου ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΣ Άτλας Πατρών 2020 400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 4Χ400Μ K18 ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ ΑΟ Πέλοπας Πατρών 3000 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ