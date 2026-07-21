Κόκκινος συναγερμός για Τετάρτη: Φόβοι για καταβάτες ανέμους

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται την Τετάρτη 22 Ιουλίου η Πυροσβεστική, η Πολιτική Προστασία και οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Η κατάσταση αφορά άμεσα και την Αχαΐα. Σύμφωνα με τον νέο ημερήσιο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Αχαΐα και η Αιτωλοακαρνανία βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Αντίθετα, σε κατάσταση συναγερμού –κατηγορία 5– τίθενται ολόκληρη η Αττική, καθώς και η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς η υψηλή θερμοκρασία, η ξηρότητα της βλάστησης και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανότητα εμφάνισης καταβατικών ανέμων σε περιοχές της ανατολικής και κεντρικής χώρας. Πρόκειται για θερμά και ξηρά ρεύματα αέρα που κατεβαίνουν από ορεινούς όγκους, επιταχύνονται και μπορούν να προκαλέσουν απότομες μεταβολές στην ένταση και την κατεύθυνση μιας πυρκαγιάς.

Οι Αρχές επισημαίνουν, πάντως, ότι υπό τέτοιες συνθήκες ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να πάρει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Σε επιφυλακή η Αχαΐα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις δασικές και περιαστικές εκτάσεις της Πάτρας, της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας.

Για τις ημέρες κατά τις οποίες ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στην κατηγορία 4 ή 5, εφαρμόζεται απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε συγκεκριμένα δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές, από τις 9 το βράδυ έως τις 6 το πρωί.

Στην Αχαΐα τα μέτρα αφορούν, μεταξύ άλλων:

Το δάσος Στροφυλιάς, από τις θέσεις Δένδρο, Γεφυράκι και Αγριλίτσα προς Κουνουπέλι.

Το δάσος Κομποβουνίου, από Κώμη και Μιτόπολη προς τις ορεινές εκτάσεις.

Τις περιοχές Φιλοκάλι, Μαρίτσα και Άγιος Νικόλαος Σπάτων, στο δάσος της Μόβρης.

Το πευκοδάσος Καλλιθέας.

Το πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης.

Την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου προς την Ιερά Μονή Ομπλού.

Το δάσος Καρκαλού στο Άνω Καστρίτσι.

Την περιοχή από τον Ιππικό Όμιλο Πλατανιού έως το Άνω Καστρίτσι.

Τη ζώνη Δρέπανο – Άγιος Γεώργιος – Ανεμοδούρι.

Τις περιοχές Ζήριας, Παναγοπούλας, Τσαπουρνιάς και Δάσους Ελάτης.

Οι περιορισμοί δεν αφορούν τους μόνιμους κατοίκους, τους εργαζομένους, τους κτηματίες και τους κτηνοτρόφους των συγκεκριμένων περιοχών. Εξαιρείται επίσης η κίνηση σε εθνικούς, επαρχιακούς και ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους.

Τι απαγορεύεται

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να μην πραγματοποιούν καμία εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα. Ειδικότερα, πρέπει να αποφεύγονται:

Η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού.

Η χρήση δισκοπρίονων, συσκευών συγκόλλησης και άλλων μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες.

Οι υπαίθριες ψησταριές κοντά σε δάση ή ξερή βλάστηση.

Το κάπνισμα των μελισσών.

Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Κάθε μορφή καύσης σε αγροτικές εκτάσεις.

Ιδιαίτερη έκκληση απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Όποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, δίνοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή του σημείου.

Οι περιοχές της χώρας με τον υψηλότερο κίνδυνο

Κατηγορία 5 – Κατάσταση συναγερμού:

Αττική

Βοιωτία

Φθιώτιδα

Αργολίδα

Κορινθία

Κατηγορία 4 – Πολύ υψηλός κίνδυνος:

Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Αρκαδία και Λακωνία

Φωκίδα και Εύβοια

Θεσσαλία

Κιλκίς και Θεσσαλονίκη

Ρόδος