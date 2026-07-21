Ακρόπολη: Εκτός κινδύνου οι Ελληνοαμερικανοί που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι

Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες που δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι, το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, στον πεζόδρομο απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης και κοντά στα εκδοτήρια εισιτηρίων, την ώρα που δεκάδες επισκέπτες περίμεναν να εισέλθουν στον αρχαιολογικό χώρο.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο δράστης είναι 60χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να πλησίασε το ζευγάρι χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση. Αρχικά επιτέθηκε στην 48χρονη γυναίκα και, όταν ο 53χρονος σύζυγός της προσπάθησε να την προστατεύσει, τον τραυμάτισε σοβαρότερα στον καρπό.

Ο άνδρας έχασε σημαντική ποσότητα αίματος και οι διασώστες του ΕΚΑΒ τού τοποθέτησαν τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία. Η γυναίκα έφερε ελαφρύτερο τραύμα στον μηρό.

Οι δύο τουρίστες διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Η 48χρονη δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία, ενώ ο σύζυγός της μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, καθώς διαπιστώθηκε κάκωση σε νεύρο του καρπού. Αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Οι πρώτες πληροφορίες που έκαναν λόγο για σοβαρό τραύμα του άνδρα στο πόδι δεν επιβεβαιώνονται από τη νεότερη νοσοκομειακή ενημέρωση.

Η σύλληψη του δράστη

Πριν από την επίθεση, περαστική είχε τηλεφωνήσει στην Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι ένας άνδρας κινούνταν στην περιοχή κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο και απειλούσε διερχομένους.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών έφτασαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 60χρονο και τον συνέλαβαν. Ο άνδρας επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς ήταν γνωστός στις Αρχές. Είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία για εξύβριση και κατοχή μαχαιριού, ενώ είχαν εκδοθεί εισαγγελικές εντολές για ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία του.

Τον Ιούνιο του 2026 είχε οδηγηθεί σε νοσοκομείο από αστυνομικούς, ενώ ανάλογες διαδικασίες φέρεται να είχαν κινηθεί και κατά τα προηγούμενα χρόνια. Το ακριβές κίνητρο της επίθεσης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τυχαία επιλογή των θυμάτων.

Παρά την αναστάτωση και την προσωρινή απομάκρυνση των επισκεπτών από τα εκδοτήρια, ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο της Ακρόπολης συνέχισαν να λειτουργούν.