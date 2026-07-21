ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Η ανασύσταση των κοπαδιών δεν γίνεται με εξαγγελίες»

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά "η ανασύσταση των ζωικών εκτροφών που έχουν θανατωθεί λόγω επιζωοτίας δεν αποτελεί μια απλή διοικητική διαδικασία ούτε μπορεί να γίνει με πολιτικές εξαγγελίες".

Με αιχμές κατά όσων, όπως υποστηρίζει, παρουσιάζουν ως άμεση και απλή διαδικασία την ανασύσταση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η επανασύσταση των κοπαδιών διέπεται από αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες και δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούγονται πολλές απλουστευτικές αναφορές σχετικά με την ανασύσταση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Είναι χρέος μας να υπενθυμίσουμε τι πραγματικά προβλέπει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον Κώδικα για την Υγεία των Χερσαίων Ζώων (Terrestrial Animal Health Code) του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WAHO) που έχει ενσωματωθεί στην ενωσιακή νομοθεσία και ακολουθείται από την πλειονότητα των χωρών που συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο (και από την Ελλάδα),

η ανασύσταση των ζωικών εκτροφών που έχουν θανατωθεί λόγω επιζωοτίας δεν αποτελεί μια απλή διοικητική διαδικασία ούτε μπορεί να γίνει με πολιτικές εξαγγελίες.

Προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων και, τελικά, την έγκριση αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών της Χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 21 ημέρες από:

• την ολοκλήρωση της θανάτωσης (stamping out) των ζώων της εκτροφής που έχει εντοπιστεί εστία νόσου,

• την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης των εκτροφών.

Παράλληλα, επίσημος κτηνίατρος οφείλει να διαπιστώσει ότι οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και να πιστοποιήσει ότι έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.



Μόνο τότε και για 9 ημέρες η ζώνη προστασίας (συνήθως ακτίνας 3 χιλιομέτρων) μπορεί να ενσωματωθεί στη ζώνη επιτήρησης (συνήθως ακτίνας 10 χιλιομέτρων), όπου εξακολουθούν να εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για επιπλέον χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια, η χώρα υποβάλλει πλήρη φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την άρση των μέτρων περιορισμού στις ζώνες ώστε οι αρμόδιες αρχές της χώρας μας να προβούν στην έγκριση για την ανασύσταση των κοπαδιών στις απαγορευμένες ζώνες, δηλαδή στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και στις λοιπές περιοχές όπου εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι η διαδικασία αυτή σπάνια ολοκληρώνεται σε διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών (βλέπε πανώλη των μικρών μηρυκαστικόν-success story της Κυβέρνησης).



Αντίθετα, όπως πληροφορούμαστε στην περίπτωση της ευλογιάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τη χώρα μας εκτεταμένους εργαστηριακούς ελέγχους του ζωικού πληθυσμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εξάλειψη της νόσου, γεγονός που δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε άρση των περιορισμών και απαγορεύσεων καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία ελέγχων δεν ήταν είναι διαθέσιμα.

Επομένως, η ανασύσταση των κοπαδιών προϋποθέτει σοβαρή εργασία στο πεδίο, πλήρη επιδημιολογική τεκμηρίωση, εκτεταμένους και αξιόπιστους ελέγχους και τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων.

Χωρίς αυτά, η χώρα μας δεν μπορεί να λάβει την απαιτούμενη ευρωπαϊκή έγκριση για την επανεκκίνηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές.

Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να σπέρνει ψεύτικες ελπίδες σε μια κοινωνική ομάδα που έχει τόσο πολύ πληγεί.

Η αλήθεια πάντα νικάει το ψέμα!

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΪ́ΑΣ