Πάτρα: Πώς έγινε η διάσωση του 5χρονου από τον 5ο όροφο

Στιγμές μεγάλης αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου στην Πάτρα, όταν ένα αγοράκι ηλικίας περίπου πέντε ετών εντοπίστηκε μόνο του στο μπαλκόνι διαμερίσματος, στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Βουδ. Το παιδί είχε βγει στο μπαλκόνι και φώναζε επανειλημμένα τους γονείς του, χωρίς να παίρνει απάντηση.

Τις φωνές του άκουσαν κάτοικοι της γειτονιάς, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι δεν υπήρχε κάποιος ενήλικος κοντά του και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και οργανώθηκε επιχείρηση για την ασφαλή προσέγγιση του ανηλίκου. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στο παιδί μέσω γειτονικού διαμερίσματος και να το απομακρύνουν από το μπαλκόνι χωρίς να τραυματιστεί.

Ο 5χρονος μεταφέρθηκε σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ οι αστυνομικές Αρχές άρχισαν να διερευνούν πώς έμεινε μόνος του μέσα στο σπίτι και πού βρίσκονταν οι γονείς ή οι άνθρωποι που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί για πόση ώρα βρισκόταν μόνο του το παιδί ούτε υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έφυγαν από το διαμέρισμα οι υπεύθυνοι για την επίβλεψή του.

Καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση αντίδραση των κατοίκων της περιοχής. Οι γείτονες δεν αρκέστηκαν στο να παρακολουθούν το παιδί, αλλά ειδοποίησαν εγκαίρως τις Αρχές, αποτρέποντας έναν ενδεχόμενο σοβαρό τραυματισμό.