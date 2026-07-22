Ο πατρινός προπονητής που ανέλαβε τα κορίτσια του Ολυμπιακού Κερ.

Ο Ολυμπιακός Κερατσινίου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας με τον Τρύφωνα Ανδρικόπουλο ως νέο προπονητή της γυναικείας ομάδας.

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στη Χειροσφαίριση, κάτοχος Master Coach EHF Pro Licence, διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια προπονητικής εμπειρίας, έχοντας εργαστεί σε ιστορικούς συλλόγους του ελληνικού χάντμπολ, όπως ο Ολυμπιακός Πατρών, Β.Α.Ο., Α.Ο. Τρίτωνες, ΑΣΕ Δούκα, Άρης Νίκαιας, ΑΕΚ Βύρωνα, Δόξα Βύρωνα, ΕΣΝ Βριλησσίων και ΓΑΣ Καματερού, ενώ έχει προσφέρει σημαντικό έργο και ως Αναπτυξιακός Προπονητής της Ο.Χ.Ε.

Ο Τρύφων Ανδρικόπουλος αγάπησε και υπηρέτησε όσο λίγοι το χάντμπολ. Νέο παιδί ακόμα έπαιζε χάντμπολ, που ότι είχε «έρθει» στην Ελλάδα και στην Πάτρα -από τον Πασχάλη Γεωργιάδη- στη γειτονιά του, εκεί στους «Πέντε δρόμους» στην οδό Λύκωνος και στο μικρό στενάκι, την οδό Τροίας.

Μάζευε όλη την «παλιοπαρέα» της γειτονιάς, τον ξαδελφό του Τρύφωνα, τον Αναστάση, τον Σωτήρη, τον Γιάννη, τον Βασίλη, τον Ηλία, τον Τάσο, τον Νίκο κ.ά. και επιδίδονταν στα πρώτα παιχνίδια χάντμπολ στην Πάτρα, επί δημοσίας οδού!Ήταν πιο εύκολο για τα παιδιά και κυρίως για τους περιοίκους να παίζουν μπάλα με το χέρι, παρά με το πόδι!

Τελειωσε το 3ο Λύκειο, οι σπουδές οδήγησαν τον Τρύφωνα Ανδρικόπουλο εκτός Πάτρας, κι ενώ ήδη μια σπουδαία προπονητική καριέρα είχε δρομολογηθεί από τις αρχές των ‘90ς στον Ολυμπιακό Πατρών. Τα υπόλοιπα είναι λαμπρή ιστορία για έναν από τους πλέον καταξιωμένους προπονητές στη χώρα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού Κερατσινίου: «Με σημαντικές διακρίσεις σε εθνικά πρωταθλήματα και πολυετή εμπειρία τόσο στις αναπτυξιακές ηλικίες όσο και στις εθνικές κατηγορίες, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της γυναικείας μας ομάδας με στόχο τη συνεχή εξέλιξη και την επίτευξη των στόχων του συλλόγου. Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα του Ολυμπιακού Κερατσινίου! Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας!».