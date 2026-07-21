Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: "Tο δεύτερο μεγαλύτερο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της χώρας"

Στην επίσημη παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου 2027 στο Ωδείο Αθηνών, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνοδευόμενος από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ, Νατάσα Πυργάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης παρουσιάστηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, προβλέποντας δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισ. ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει πετύχει να εξασφαλίσει το δεύτερο μεγαλύτερο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης στην χώρα, με αρχικό προϋπολογισμό 285 εκατ. ευρώ, ο οποίος με την προϋπολογισθείσα υπερδέσμευση μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 370 εκατ. ευρώ περίπου.

Η σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντανακλά τις επιδόσεις της Περιφέρειας κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, καθώς το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ μέσω υπερδέσμευσης, με τις προσκλήσεις που έφτασαν στο 100% και τις νομικές δεσμεύσεις που ξεπέρασαν το 80%, γεγονός που αποτέλεσε βασικό κριτήριο αξιοπιστίας για την κατανομή των νέων πόρων.

Το νέο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οργανώνεται γύρω από επτά άξονες, που είναι οι εξής:

· Κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη.

· Υποδομές και μεταφορές.

· Πολιτική προστασία και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

· Καινοτομία, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα.

· Ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη.

· Πράσινη ανάπτυξη και πράσινος μετασχηματισμός.

· Υποστήριξη Προγραμμάτων.

Με την ευκαιρία της συμμετοχής του στην επίσημη παρουσίαση και στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που ακολούθησε, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, δήλωσε τα εξής:

«Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί μία μεγάλη δικαίωση. Όχι για τη διοίκηση της Περιφέρειας, αλλά για έναν ολόκληρο τόπο που για χρόνια είχε μάθει να αρκείται στα λίγα και να συμβιβάζεται με τον ρόλο του ουραγού. Η Δυτική Ελλάδα αποδεικνύει ότι γύρισε οριστικά σελίδα. Στις συζητήσεις του παρελθόντος για “χαμένες ευκαιρίες” και “έργα που έμεναν στα χαρτιά” η Δυτική Ελλάδα απαντάει σήμερα με πραγματικό σχεδιασμό και με πραγματική διεκδίκηση, κυρίως με πραγματικά έργα.

Γιατί οι πόροι δεν χαρίζονται. Κερδίζονται. Και κερδίζονται όταν υπάρχει αξιοπιστία, σοβαρότητα, σχέδιο και καθημερινή δουλειά.

Αυτή είναι η μεγάλη πολιτική αλλαγή στον τόπο μας. Περάσαμε από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια και από την αδράνεια στη δράση. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για την κοινωνία. Γιατί πίσω από κάθε ευρώ αυτού του προγράμματος, υπάρχουν δρόμοι που θα γίνουν ασφαλέστεροι, δημόσιες υποδομές που θα βελτιωθούν, αντιπλημμυρικά έργα που θα προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, νέες θέσεις εργασίας, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους μας να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν εδώ το μέλλον τους.

Προφανώς, δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα. Αλλά κανένα πρόβλημα δεν λύνεται χωρίς ισχυρή αναπτυξιακή βάση. Και σήμερα η Δυτική Ελλάδα διαθέτει αυτή τη βάση περισσότερο από ποτέ. Σε όσους εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια, στην απαξίωση και στην ισοπέδωση, η απάντηση θα εξακολουθεί να δίνεται με έργα.

Μαζί με τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσουμε να χτίζουμε το αύριο. Με την ίδια συνέπεια, την ίδια ευθύνη, την ίδια πίστη στις δυνατότητες αυτού του τόπου και των ανθρώπων του.»