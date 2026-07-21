Κυψέλη: Νέα τροπή στο θρίλερ με τη σορό στη βαλίτσα- Δεν ανήκει στη Γιου Τινγκ

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι η σορός δεν ανήκει στη Γιου Τινγκ.

Μετά τον εντοπισμό του μακάβριου ευρήματος, είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο η νεκρή να είναι η 50χρονη μεταφράστρια κινεζικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα. Για τον λόγο αυτό είχε ληφθεί γενετικό υλικό από τον σύζυγό της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σύγκριση DNA.

Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, κλείνοντας το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας, αλλά αφήνοντας ανοιχτά δύο διαφορετικά μυστήρια: ποια είναι η γυναίκα που βρέθηκε στη βαλίτσα και πού βρίσκεται η Γιου Τινγκ.

Η σορός είχε εντοπιστεί το Σάββατο 18 Ιουλίου σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων, απέναντι από τις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου. Βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσκολεύει τόσο την ταυτοποίηση όσο και τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου και της αιτίας θανάτου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα, η νεκρή εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας περίπου 30 έως 35 ετών, είχε ύψος γύρω στο 1,61 μέτρο, σκούρα καστανά μαλλιά και μικρό μέγεθος πέλματος. Από τον έλεγχο των δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν προέκυψε αντιστοίχιση με πρόσωπο καταχωρισμένο στις βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.

Η νεκροψία-νεκροτομή δεν έδωσε ασφαλή απάντηση για τα αίτια θανάτου, λόγω της κατάστασης της σορού. Το ενδεχόμενο στραγγαλισμού φέρεται να απομακρύνεται, καθώς το υοειδές οστό βρέθηκε ακέραιο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί άλλος μηχανισμός ασφυκτικού θανάτου. Καθοριστικά θεωρούνται πλέον τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Την υπόθεση ερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν καταγγελίες εξαφανίσεων από ολόκληρη τη χώρα, υλικό από κάμερες και μαρτυρίες από την περιοχή, επιχειρώντας να διαπιστώσουν πότε και από ποιον μεταφέρθηκε η βαλίτσα στο κτίριο.