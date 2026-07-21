Πάτρα- Νοσοκομείο Ρίου: Επείγουσα έκκληση για αίμα και αιμοπετάλια

Ώρες αγωνίας για τον Ιωάννη Ντόρλη του Θεοδώρου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.

Σύμφωνα με την επείγουσα έκκληση που απευθύνεται προς τους πολίτες, ο ασθενής υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας σοβαρής αιμορραγίας και υπάρχει άμεση, ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη για αίμα οποιασδήποτε ομάδας, καθώς και για αιμοπετάλια.

Η κινητοποίηση της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες των νοσοκομείων για αίμα παραμένουν αυξημένες.

Πού μπορούν να δώσουν αίμα οι πολίτες

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν αίμα μπορούν να απευθυνθούν σε υπηρεσία αιμοδοσίας οποιουδήποτε νοσοκομείου της χώρας, ανεξαρτήτως ομάδας αίματος.

Κατά την αιμοδοσία θα πρέπει να δηλώσουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Ντόρλης Ιωάννης του Θεοδώρου – ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Ρίο.

Τι ισχύει για τα αιμοπετάλια

Για την προσφορά αιμοπεταλίων οι δότες πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στο Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, καθώς απαιτείται η ειδική διαδικασία της αιμοπεταλιαφαίρεσης.

Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία τα αιμοπετάλια συλλέγονται επιλεκτικά από το αίμα του εθελοντή, ενώ τα υπόλοιπα συστατικά επιστρέφονται στον οργανισμό του. Οι υποψήφιοι δότες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ιατρικά κριτήρια, τα οποία αξιολογούνται από το προσωπικό της Αιμοδοσίας.

Για την αποφυγή άσκοπης μετακίνησης, συνιστάται να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το Κέντρο Αίματος του ΠΓΝΠ στο 2613 604 017, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα, τον απαιτούμενο έλεγχο και τη διαδικασία προσέλευσης.

Το αναρτημένο ωράριο υποδοχής εθελοντών αιμοδοτών στο ΠΓΝΠ είναι καθημερινά και τις αργίες, 08:30–14:30 και 17:00–20:30.