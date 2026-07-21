Πέθανε σε ηλικία 80 ετών Μιχάλης Αρβανίτης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο δικηγόρος και πρώην βουλευτής Αχαΐας της Χρυσής Αυγής Μιχάλης Αρβανίτης.

Ο Μιχάλης Αρβανίτης είχε γεννηθεί το 1946 στην Αθήνα, από γονείς με καταγωγή από την Πάτρα, και μεγάλωσε στην Αχαΐα. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και της στρατιωτικής του θητείας, εγκαταστάθηκε επαγγελματικά στην Πάτρα, όπου ασκούσε τη δικηγορία από το 1977.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Αχαΐας με τη Χρυσή Αυγή στις εκλογές του Μαΐου του 2012. Διατήρησε την έδρα του στις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου της ίδιας χρονιάς και επανεξελέγη τον Ιανουάριο του 2015.

Στο πλαίσιο της δικαστικής υπόθεσης για τη δράση της οργάνωσης, είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Το 2021 το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών είχε αποφασίσει την αποφυλάκισή του υπό όρους.