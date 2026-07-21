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Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν λίρες και χρυσαφικά

Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν υπαλλήλους το...

Aπό 79χρονη

Θύμα απάτης κατήγγειλε ότι έπεσε μια 79χρονη στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, την έπεισαν να αφήσει έξω από το σπίτι της μια πλαστική σακούλα με χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι δράστες απέσπασαν συνολικά 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, δύο χρυσά ρολόγια, δαχτυλίδια και άλλα χρυσαφικά μεγάλης αξίας, πριν εξαφανιστούν. Το περιστατικό καταγγέλθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

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#tags Θεσσαλονίκη Απάτη Κοσμήματα
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