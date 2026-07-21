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Βαρθολομιό Ηλείας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Βαρθολομιό Ηλείας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Σε αγροτοδασική έκταση

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Βαρθολομιού, της Ηλείας.

 Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Βαρθολομιό
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