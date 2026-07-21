Το συγκινητικό αντίο της Εύας Σιμάτου στον σύζυγό της, Αλέξη Σταμάτη με ποίημα του
Η ηθοποιός Εύα Σιμάτου αποχαιρέτησε τον σύζυγό της, Αλέξη Σταμάτη, με ένα δικό του ποίημα, μετά την απώλειά του, η οποία προκάλεσε βαθιά θλίψη στους οικείους του, στους φίλους, στους συνεργάτες του και σε όσους αγάπησαν το έργο του.
Για να εκφράσει το πένθος της, επέλεξε το ποίημα του Αλέξη Σταμάτη «Υστερόγραφο στο Φως», αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο έναν ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό φόρο τιμής στη μνήμη του.
Ο συγγραφέας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος.
Το αντίο της Εύας Σιμάτου στον Αλέξη Σταμάτη
~Υστερόγραφο στο Φως~
Ένα ποίημα του Αλέξη
Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου.
Γράφω επειδή υπάρχει χώρος ανάμεσα σε δύο εκλάμψεις — και θέλησα να σταθώ εκεί.
Σε ευχαριστώ
που άντεξες τη διάρκεια.
και δεν έφυγες όταν άρχισε να πονά.
Ποτέ δεν μίλησα με τον θεό.
Ίσως επειδή η γλώσσα μου
είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλα στόματα. Αλλά τον ένιωσα.
Ως παύση
που δεν μου ανήκε.
Η ποίηση δεν αλλάζει τον κόσμο.
Αλλάζει την ταχύτητα
με την οποία σε διαπερνά.
Και τότε, κάποιες νύχτες,
μπορείς να αναπνέεις χωρίς εξήγηση.
Αυτό το βιβλίο
απλώς διατηρεί το σχήμα
ενός σώματος που δεν πρόλαβε να γείρει σε άλλο σώμα.
Αν βρίσκεσαι εκεί,
σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο, σε μια σχέση χωρίς ονόματα — κράτα αυτό:
Η φωνή που δεν ζητά να ακουστεί είναι αυτή που παραμένει.
Όχι γιατί είναι δυνατή.
Αλλά γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάει
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