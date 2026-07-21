Το συγκινητικό αντίο της Εύας Σιμάτου στον σύζυγό της, Αλέξη Σταμάτη με ποίημα του

Η ηθοποιός Εύα Σιμάτου αποχαιρέτησε τον σύζυγό της, Αλέξη Σταμάτη, με ένα δικό του ποίημα, μετά την απώλειά του, η οποία προκάλεσε βαθιά θλίψη στους οικείους του, στους φίλους, στους συνεργάτες του και σε όσους αγάπησαν το έργο του.

Για να εκφράσει το πένθος της, επέλεξε το ποίημα του Αλέξη Σταμάτη «Υστερόγραφο στο Φως», αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο έναν ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό φόρο τιμής στη μνήμη του.

Ο συγγραφέας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος.