Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη- Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία

Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τηνΤετάρτη 22-07-2026. Από την Πολιτική Προστασία εφίσταται η προσοχή στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, ιδιαίτερα συνιστάται η προσοχή στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη αντιπυρική περίοδο:

· Απαγορεύεται ή χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διαφόρους λογούς καθώς και η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς απαιτούμενη άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

· Ισχύει ότι για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς σε περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000, καθώς και δασικά οικοσυστήματα πάρκα και άλση όπως ορίζονται στην διάταξη του Ν. 998/1979 ( ΦΕΚ Α΄ 289), απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε ημέρες υψηλού κινδύνου (κατηγορία 3 του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς) και από ώρα 00:00 πμ ως 06:00 πμ.

· Ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές από 21:00 έως 6:00 στις περιοχές Περιφερειακών Ενοτήτων που έχουν γνωστοποιηθεί με αποφάσεις τους και αφορά τις εξής περιοχές στην περίπτωση που δείκτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 ή 5:

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1. Πευκοδάσος Αγίου Συμεών

2. Δασύλλιο Οινιάδων

3. Δάσος Φράξου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1. Δασύλλιο Αγίου Χριστοφόρου

2. Δασύλλιο Παραβόλας

3. Δασύλλιο Θέρμου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Από την πλατεία Κάστρου Ναυπάκτου μέχρι τον Περιφερειακό Δρόμο Ναυπάκτου

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

1. Δάσος Στροφυλιάς από θέσεις: α) Δένδρο, β) Γεφυράκι, γ) Αγριλίτσα προς Κουνουπέλι

2. Δάσος Κομποβουνίου α) Από Κώμη και άνω, β) Από Μιτόπολη και άνω

3. Φιλοκάλι - Μαρίτσα - Άγιο Νικόλαο Σπάτων (Δάσος Μόβρης)

4. Πευκοδάσος Καλλιθέας σε θέσεις: α) Από Γήπεδο και άνω, β) Από Δεξαμενή και άνω

5. Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης. (Δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες)

6. Από Άγιο Κων/νο προς Ιερά Μονή Ομπλού (Κρήνη)

7. Δασικοί δρόμοι Πευκοδάσους πέριξ των οικισμών Κυπαρισσίου και Αγίου Δημητρίου, αριστερά και δεξιά του ασφάλτινου δρόμου Κριθαράκια - Αλεποχωρίου

8. Δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου σε θέσεις Μοχλός-Χάραδρος-Πασχαλιάνοι-Αγ. Παρασκευή-Γεφύρι Σώφαινας-Μοχλός.

9. Ιππικός Όμιλος Πλατανιού έως ΑνωΚαστρίτσι.

10. Πόρτες, άνωθεν του χωριού από διασταύρωση προς Κεφαλόβρυσο.

11. Από Οικισμό Σαρκουνά Ζήριας μέχρι Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας θέση Αετολίθι

12. Χρούτσα - Μενελού - Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)

13. Χρούτσα - Λυκοχωρός - Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)

14. Παναγοπούλα (από Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών) - Ανω Ζήρια

15. Τσαπουρνιά - Λάπατα (Δάσος Ελάτης)

16. Δρέπανο - Άγιος Γεώργιος - Ανεμοδούρι (Καϊμακά)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

1. Σταχτόλακκα - Κάτω Λουσοί

2. Στρογγυλή Λάκκα - Εικόνισμα (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)

3. Λαδοπόταμος - Κρύα Βρύση - Σούβαρδο - Στόλο

4. Αγία Λαύρα - Βερβερίκη (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)

5. Σούβαρδο - Κρύα Βρύση (Δάσος Ελάτης)

6. Χαλίκι - Νησί Προφτέσι - Κυνηγού Διάσελο (Δάσος Ελάτης)

7. Από Άρμπουνα - Έλατος - Αράχωβα (Δάσος Ελάτης)

8. Βλασία - Γεράκι (Δάσος Ελάτης)

9. Προφήτης Ηλίας - Σαϊτά (Λυκούρια - Δάσος Ελάτης)

10. Προφήτης Ηλίας - Κιάφα (Λυκούρια - Δάσος Ελάτης)

11. ΚαστανοδάσοςΚέρτεζης

12. Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Μάκωβα (Δάσος Ελάτης)

13. Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Κλούκοβα (Δάσος Ελάτης)

14. Σφήνες - Κερασοβίκος (ΕλατοδάσοςΚούτελης-Μανεσίου)

15. Νάσια - Σουληνάρι (Δρυοδάσος)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

1. Δερβένι - Μαραθιάς - Φαράγγι Βουραϊκού

α) Φαράγγι Βουραϊκού - Κάστρο

β) Κάστρο-Τράπεζα

γ) Κάστρο-Καθολικό

2. Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας - Ποροβίτσα

3. Λίμνη Τσιβλού - Άνω Ποταμιά - Πέντε δένδρα - Ψαμιακό νερό

4. Δασικός δρόμος προς δεξαμενή Δασαρχείου Αιγίου (από Αιγές)

5. Χωριό Μοναστήρι - Αγροτοδασικός δρόμος Εκκλησία Αναλήψεως

6. Άνω Ποταμιά - Κρύα Βρύση (Σούβαρδο)

7. Ζαρούχλα - Περιθώρι (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)

8. Σόλος (Γκόλφως Βρύση) - Ριζανά - Κρυονέρι - Ζαρούχλα (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)

9. Ζαρούχλα - Άγιος Νικόλαος (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)

10. Καλόγριας Λάκκα - Κούτσουρα (περιοχή Κουνινά)

11. Καλόγριας Λάκκα - Βρύση Κερασούλας (περιοχή τ.κ. Παρασκευής)

12. Άγιοι Απόστολοι Πτέρης - Πέντε Βρύσες Μελισσιών

13. Ι.Μ. Ταξιαρχών - Χριστιανική Ένωση (Κατασκηνώσεις)

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

1. Στις δασικές περιοχές του ορεινού όγκου του όρου Φολόης, Λαμπείας, Μίνθης και Λάπιθα.

2. Στο Δάσος της Στροφυλιάς - Κουνουπελίου, στο Δάσος της Στροφυλιάς Ζαχάρως, από Δάσος Κατάκολου έως Δάσος Σκαφιδιάς, στο Δάσος Δρούβα Αρχ. Ολυμπίας, στο Δάσος Θινών, στο Δάσος Επιταλίου - Αλφειούσας - Φράγμα Αλφειού, στο Δάσος Ράχες - Ανεμοχώρι - Καλλίκωμο, στο Δάσος Σμίλα, και Στρέφι (Δρόμος ΤΟΕΒ από Καρούτες - Στρέφι), στο Δάσος Πλουτοχωρίου, στο Δάσος Κρεστένων - Δάσος Σεφερλή - Κ.Σαμικού - Κρουνοί, στο Δάσος Καλυβάκια - Μπάμπες - Σκιλλουντία - Γρύλος, στο Δάσος Νέδα - Φιγαλεία, στο Δάσος Θολό, στο Δάσος Μιράκα - Βασιλάκι - Νεμούτα - Φολόη - όρια Ν. Ηλείας, στο Δάσος Τ/Κ Κάστρου - Τ/Κ Κυλλήνης και Λουτρών Κυλλήνης (εγκαταστάσεις GRECOTEL), στις δασικές περιοχές των ποταμών Νέδα, Αλφειού, Πηνειού και Ερυμάνθου.

*Σημειώνεται ότι των απαγορεύσεων, εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι κτηματίες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής και όσοι κινούνται σε εθνικούς, επαρχιακούς και ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους