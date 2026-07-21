Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η δωρεά τεσσάρων υδατοδεξαμενών στην Αχαΐα- Πού θα τοποθετηθούν

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση την υπογραφή συμφωνητικού με την εταιρεία Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία προχωρά στην δωρεά τεσσάρων (4) δεξαμενών νερού, πλήρως εξοπλισμένων, για την πυροπροστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συνεχίζει:

Οι δεξαμενές, μετά τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την συνεργασία με το Δασαρχείο, θα τοποθετηθούν στις περιοχές Σελλά και Λατσέικα του Δήμου Πατρέων, Βασιλικό του Δήμου Ερυμάνθου, ενώ μια δεξαμενή θα τοποθετηθεί στην περιοχή της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών.

Ο εισηγητής του θέματος από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, σημείωσε σε δήλωσή του: «Είναι μια εξαιρετικά σημαντική βοήθεια που μας δίνεται με την δωρεά της εταιρείας να θωρακίσουμε ακόμη περισσότερο τις περιοχές του Νομού μας απέναντι σε κάθε πιθανό γεγονός. Οι δεξαμενές είναι ανοικτού τύπου, χωρητικότητας 80 τόνων η καθεμία, οι οποίες θα εξυπηρετούν τόσο τα επίγεια όσο και τα εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και τα υδροφόρα οχήματα που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης. Η σύνδεσή τους στο υπάρχων δίκτυο ύδρευσης θα δίνει την δυνατότητα της άμεσης αναπλήρωσης σε ώρα ανάγκης. Θα τοποθετηθούν πλέον άμεσα με πλήρη εξοπλισμό και θα παραδοθούν στους Δήμους Πατρέων και Ερθυμάνθου, καθώς και στα Επιχειρηματικά και Βιομηχανικά Πάρκα, ενώ η χρήση τους θα γίνεται από την Πυροσβεστική. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία για την εταιρική κοινωνική ευθύνη που επιδεικνύει, το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας μαζί με το οποίο προχωρήσαμε γρήγορα τις διαδικασίες για να γίνει πράξη η τοποθέτηση των δεξαμενών καθώς επίσης την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Δασαρχείο. Και, βέβαια, την συνάδελφο Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, την Άννα Μαστοράκου για την καθοριστική συμβολή της στην συνεννόηση με την εταιρεία για την εν λόγω δωρεά. Προσπαθούμε συνεχώς να ενισχύσουμε τον βαθμό ετοιμότητας απέναντι σε κάθε πιθανό γεγονός στην Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα, αξιοποιώντας κάθε "όπλο" που μπορεί να κάνει τον μηχανισμό αντιμετώπισης συμβάντων πιο αποτελεσματικό».

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι δηλώσεις της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννας Μαστοράκου. Όπως αναφέρει: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Αθηναϊκή Ζυθοποιία για τη σημαντική δωρεά δεξαμενών πυροπροστασίας προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό αποτύπωμα στην πρόληψη και την προστασία των τοπικών κοινωνιών μας. Η ενίσχυση της πυροπροστασίας δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, αλλά συνδέεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας. Οι υποδομές αυτές συμβάλλουν στην ταχύτερη επιχειρησιακή ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου κάθε λεπτό είναι κρίσιμο για τον περιορισμό μιας πυρκαγιάς. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη για την άριστη συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας. Η κοινή μας επιδίωξη ήταν να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει την πρόληψη, την ετοιμότητα και την ασφάλεια των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας απέναντι στον αυξανόμενο κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών».