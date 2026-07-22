Η τάση είναι Πελοπόννησος – Ο Guardian ακολουθεί τα βήματα του Νόλαν στα γυρίσματα της «Οδύσσειας»

Το μεταβαλλόμενο πρόσωπο της Πελοποννήσου ασορτί με το σκηνικό της «Οδύσσειας» ετοιμάζει τουριστική έκρηξη για την περιοχή, ισχυρίζεται ο Guardian μέσα από το οδοιπορικό του στη γόνιμη, γεμάτη ιστορία και θρύλους αυτή γη της Ελλάδας.

«Ακολουθώντας ένα ταξίδι στην Πελοπόννησος, με αφετηρία τις τοποθεσίες της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από τον τουρισμό και την ανάπτυξη, το περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ευάλωτο υπό το βάρος των επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών και της ζήτησης για φυσικούς πόρους, ιδίως νερού» γράφει αρχικά στο ρεπορτάζ της η Davide Lemmi, το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφίες της Eleni Albarosa. Επικός χαρακτήρας

Ο κόλπος της Βοϊδοκιλίας, στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, διαθέτει μια παραλία σε σχήμα ημισελήνου που πλαισιώνεται από δύο ιστορικά ακρωτήρια: έναν μυκηναϊκό τάφο από τη μία πλευρά και ένα μεσαιωνικό φρούριο από την άλλη. Την περασμένη άνοιξη, τα κρυστάλλινα νερά της μετατράπηκαν σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο σκηνικό του Χόλιγουντ για την ταινία «Η Οδύσσεια», την πολυσυζημένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιμον και τη Ζεντάγια. Η περιοχή της Μεσσηνίας, με τα οθωμανικά κάστρα και τις άγριες ακτές της, επιλέχθηκε για να αναδείξει τον επικό χαρακτήρα του μύθου.

Καυτά καλοκαίρια και χειμώνες χωρίς χιόνι

Πίσω από αυτή την κινηματογραφική εικόνα, όμως, αυτή η περιοχή βιώνει μια βαθιά κρίση ταυτότητας. Η ταινία αναμένεται να φέρει πρωτοφανή διεθνή προσοχή στη Μεσσηνία. Για πολλούς ντόπιους, η ανησυχία δεν αφορούσε την ίδια την παραγωγή, αλλά αυτό που θα ακολουθήσει: ένα νέο κύμα τουρισμού που θα κατακλύσει μια περιοχή που ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας, περιβαλλοντικής πίεσης και ταχείας ανάπτυξης. Τα τελευταία 30 χρόνια, η μέση θερμοκρασία στη Μεσσηνία έχει αυξηθεί κατά 1,5 °C. Ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής έρευνας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δήλωσε στον Guardian: «Ο συνδυασμός καυτών καλοκαιριών και χειμώνων χωρίς χιόνι μειώνει δραστικά την ανανέωση των υπόγειων υδάτων, εκθέτοντας την περιοχή σε χρόνια λειψυδρία ακριβώς κατά τους μήνες της μέγιστης τουριστικής κίνησης». Αντίο, γλυκό νερό

Από το φρούριο του Ναβαρίνο, η θέα εκτείνεται στην παραλία, στις κινούμενες αμμοθίνες και, πίσω από αυτές, στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας. Προστατευόμενο από το δίκτυο Natura 2000, αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα φιλοξενεί 17 οικοτόπους και σχεδόν 100 απειλούμενα ή σπάνια είδη. Η ισορροπία του βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Coastal», η Μεσσηνία βασίζεται εξ ολοκλήρου στα υπόγεια ύδατα, τα οποία εξαντλούνται ολοένα και περισσότερο λόγω του τουρισμού και της άρδευσης. Καθώς το γλυκό νερό μειώνεται, η λιμνοθάλασσα παρουσιάζει κρίσιμα επίπεδα αλατότητας για σχεδόν το ένα τρίτο του έτους, ενώ τα λύματα, οι γεωργικές απορροές και τα κοντινά γήπεδα γκολφ τροφοδοτούν την άνθιση φυκιών που ασφυκτιούν την υδρόβια ζωή. Την αρχή έκανε το Costa Navarino

Πέρα από τη λιμνοθάλασσα βρίσκεται ο Κόλπος του Ναυαρίνου, όπου βρίσκεται η ιστορική πόλη της Πύλου, και, στην απέναντι ακτή, το Costa Navarino. Αυτό το εκτεταμένο δίκτυο πολυτελών θέρετρων και ιδιωτικών κατοικιών, που αναπτύχθηκε από την ελληνική τουριστική εταιρεία Temes, περιλαμβάνει τέσσερα γήπεδα γκολφ, μια ιδιωτική μαρίνα και αμέτρητες πισίνες. Ενώ το συγκρότημα έχει αναδείξει τη Μεσσηνία στον διεθνή χάρτη των πολυτελών ταξιδιών, η κλίμακά του εγείρει δύσκολα ερωτήματα σε μια περιοχή που ήδη αντιμετωπίζει αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις.