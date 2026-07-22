Καύσωνας και αφρικανική σκόνη σήμερα στην Πάτρα - Έως τους 41°C η θερμοκρασία

Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα – Αποπνικτική η ατμόσφαιρα

Η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα μπαίνουν σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, στην πιο δύσκολη ημέρα του νέου κύματος καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να συνδυάζονται με μεταφορά αφρικανικής σκόνης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σκηνικό για την υγεία και την καθημερινότητα των πολιτών. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην Πάτρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από περίπου 28°C τις πρωινές ώρες έως και 41°C το μεσημέρι, ενώ οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και το απόγευμα, με τη ζέστη να υποχωρεί αργά μετά τη δύση του ηλίου.

Παράλληλα, αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική μεταφέρουν σκόνη κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Πελοπόννησος.

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Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστα Λαγουβάρδο, αναμένονται μέτριες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ από την Πέμπτη 23 Ιουλίου το φαινόμενο θα εξασθενήσει σημαντικά. Με βάση τους χάρτες που δημοσίευσε ο Κώστας Λαγουβάρδος, η δυτική Κρήτη αναμένεται να δεχθεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ερημική σκόνη, ενώ αυξημένες συγκεντρώσεις προβλέπονται ακόμη στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τα νότια τμήματα της Ηπείρου και τα νησιά του Ιονίου.

Αναλυτικά στο ενημερωτικό του σημείωμα ο Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει: «Και καύσωνας και λίγη ερημική σκόνη… Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένονται και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στη χώρα μας. Στους δύο χάρτες που παρατίθενται, από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρουσιάζεται η προβλεπόμενη συγκέντρωση της σκόνης (μέτριες συγκεντρώσεις) και τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 22/07, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

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