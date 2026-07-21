Πάτρα: Γεροκωστοπούλου μέχρι Σεπτέμβριο και... βλέπουμε! Κλειστή η Υψηλάντου - "Κάνουμε το σταυρό μας", λένε οι κάτοικοι - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Τα νέα δεν είναι πολύ καλά για τους καταστηματάρχες επί της οδού Υψηλάντου αλλά και της Καραϊσκάκη στην Πάτρα, όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο και ειδικότερα επί της Γεροκωστοπούλου.

Μετά το ξήλωμα της "πασαρέλας" στη μέση της οδού Γεροκωστοπούλου από το ύψος της Καραϊσκάκη και έως τις σκάλες της ομώνυμης οδού, πλέον έχουν αρχίσει τα έργα περάσματος αγωγού ομβρίων και σύμφωνα με τον εργολάβο με τον οποίο μίλησε το thebest.gr αν και ασκούνται πιέσεις για παράδοση στα τέλη Αυγούστου, μπορεί να απαιτηθεί και ο Σεπτέμβριος. Εκτός αυτού μια νεότερη εξέλιξη θέλει τη ΔΕΥΑΠ να εξετάζει το πέρασμα κάτω από το υπό ανάπλαση τμήμα της Γεροκωστοπούλου, νέου δικτύου ύδρευσης. Αν προστεθεί και αυτό στις εργασίες, τότε η παράδοση της Γεροκωστοπούλου πάει ακόμη και για Οκτώβριο.

Και μπορεί το υπό ανάπλαση τμήμα να μην είναι μεγάλο, ωστόσο οι απαιτούμενες εργασίες είναι αρκετές, ενώ η περιοχή που σκάβεται ενδεχομένως κρύβει και αρχαία. Σε κάθε περίπτωση οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες τόσο της Γεροκωστοπούλου όσο και της Υψηλάντου και των άλλων καθέτων οδών στο τμήμα που αναπλάθεται ζητούν να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς ειδικά από Σεπτέμβριο και μετά ξεκινά η πολύ δουλειά.

Στα κάγκελα και οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της Καραϊσκάκη καθώς, λόγω των εργασιών που ξεκίνησαν για την ανάπλαση της οδού Γεροκωστοπούλου, έκλεισε -όπως λένε χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση- και η οδός Καραϊσκάκη, από το ύψος της Πατρέως έως και τον πεζόδρομο.