Μεγάλη πυρκαγιά στο Βαρθολομιό - 'Ηχησε 112

Κοντά σε κατοικημένη περιοχή
Φωτιά ξέσπασε σε καλαμιώνες δίπλα από αυτοσχέδια χωματερή κοντά στη γέφυρα του Βαρθολομιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή ακριβώς δίπλα από τους καλαμιώνες, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις της Π.Υ. Λεχαινών που ενισχύονται και από όμορες υπηρεσίες.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Βαρθολομιό Ηλείας Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Πηνειού
Στις 14:09 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των παρευρισκομένων στην ευρύτερη περιοχή του Βαρθολομιού. Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
πηγή ilialive.gr
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