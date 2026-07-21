Μεγάλη πυρκαγιά στο Βαρθολομιό - 'Ηχησε 112

Φωτιά ξέσπασε σε καλαμιώνες δίπλα από αυτοσχέδια χωματερή κοντά στη γέφυρα του Βαρθολομιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή ακριβώς δίπλα από τους καλαμιώνες, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις της Π.Υ. Λεχαινών που ενισχύονται και από όμορες υπηρεσίες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Βαρθολομιό Ηλείας Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Πηνειού

Στις 14:09 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των παρευρισκομένων στην ευρύτερη περιοχή του Βαρθολομιού. Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

πηγή ilialive.gr