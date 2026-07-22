Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Σε «συναγερμό» η Δυτική Ελλάδα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής οι Αρχές
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η Πολιτική Προστασία, καθώς σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς μεγάλος αριθμός περιοχών της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Ελλάδα, αντιμετωπίζει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).
Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις ξηρές συνθήκες και τους ανέμους που επικρατούν σε αρκετές περιοχές, διατηρούν τον κίνδυνο σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα, με τις πυροσβεστικές και τις υπόλοιπες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.
Για την Αχαΐα και τις υπόλοιπες περιοχές όπου ισχύει πολύ υψηλός κίνδυνος έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές κατά τις βραδινές ώρες.
Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, οι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.
Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή εστία φωτιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.
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