Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Σε «συναγερμό» η Δυτική Ελλάδα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η Πολιτική Προστασία, καθώς σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς μεγάλος αριθμός περιοχών της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Ελλάδα, αντιμετωπίζει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις ξηρές συνθήκες και τους ανέμους που επικρατούν σε αρκετές περιοχές, διατηρούν τον κίνδυνο σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα, με τις πυροσβεστικές και τις υπόλοιπες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.