Το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας στο Δημοτικό Συμβούλιο – Σήμερα η συζήτηση για τη μεγάλη ανάπλαση

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων βρίσκεται η μελέτη για την ανάπλαση του κεντρικού θαλάσσιου μετώπου της πόλης, ενός έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα της παραλιακής ζώνης.

Η πρόταση αφορά το τμήμα από την προβολή της οδού Τριών Ναυάρχων έως την οδό Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνοντας τους προβλήτες Αγίου Νικολάου και Γούναρη, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου περιπάτου, ποδηλάτου, πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού.