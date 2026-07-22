Το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας στο Δημοτικό Συμβούλιο – Σήμερα η συζήτηση για τη μεγάλη ανάπλαση

Παρουσιάζεται η μελέτη για τη μετατροπή του παραλιακού μετώπου σε έναν ενιαίο χώρο πρασίνου, περιπάτου, πολιτισμού και αναψυχής
Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων βρίσκεται η μελέτη για την ανάπλαση του κεντρικού θαλάσσιου μετώπου της πόλης, ενός έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα της παραλιακής ζώνης.
Η πρόταση αφορά το τμήμα από την προβολή της οδού Τριών Ναυάρχων έως την οδό Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνοντας τους προβλήτες Αγίου Νικολάου και Γούναρη, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου περιπάτου, ποδηλάτου, πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού.
Στη συνεδρίαση αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά η αρχιτεκτονική πρόταση και τα φωτορεαλιστικά σχέδια που αποτυπώνουν τη νέα μορφή του παραλιακού μετώπου, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση και τοποθετήσεις των δημοτικών παρατάξεων για ένα έργο που αναμένεται να καθορίσει τη μελλοντική σχέση της Πάτρας με τη θάλασσά της.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr