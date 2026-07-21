Πάτρα, μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις: 7 στάσεις για φωτογραφίες που κλέβουν την παράσταση

Η Πάτρα είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις. Αρχαία μνημεία και νεοκλασικά κτίρια, ανηφορικά σοκάκια και ανοιχτή θάλασσα, πολύβουες πλατείες και ήσυχες γωνιές με θέα στον Πατραϊκό. Αρκεί ένας περίπατος με το κινητό ή τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι για να ανακαλύψει κανείς εικόνες που μοιάζουν κάθε φορά διαφορετικές.

Από το ιστορικό κέντρο μέχρι το Ρίο, αυτές είναι επτά στάσεις που αξίζουν μια θέση στο επόμενο φωτογραφικό σας άλμπουμ.

Σκάλες Αγίου Νικολάου

Οι σκάλες της Αγίου Νικολάου προσφέρουν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της Πάτρας. Η έντονη συμμετρία, οι διαδοχικές γραμμές των σκαλοπατιών και η σύνδεση του κέντρου με την Άνω Πόλη δημιουργούν ένα φυσικό φωτογραφικό σκηνικό.

Από χαμηλά, ο φακός ακολουθεί την ανηφορική διαδρομή προς τα παλιά τμήματα της πόλης. Από ψηλά, αντίθετα, η θέα ανοίγει προς το κέντρο και τη θάλασσα. Οι πρωινές ώρες προσφέρουν πιο καθαρό φως και λιγότερη κίνηση, ενώ το απόγευμα οι σκιές δίνουν μεγαλύτερο βάθος στην εικόνα.